«СЭ»: хоккеист «Салавата Юлаева» Алексеев отправится в расположение «Вашингтона»

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Российский защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Алексеев в скором времени отправится в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок был арендован «Салаватом» до конца сезона. 23 марта уфимцы уступили «Ак Барсу» и вылетели из Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Алексеев провёл 55 матчей и набрал 16 очков, забросив восемь шайб и отдав столько же результативных передач. В плей-офф он сыграл девять встреч и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» впервые в истории всухую проиграл серию в плей-офф КХЛ.

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