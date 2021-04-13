Тренер «Авангарда» сравнил серию с «Ак Барсом» с шахматной партией

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды от казанского «Ак Барса» в шестом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Авангарда» сравнил серию с «Ак Барсом» с шахматной партией
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«Ещё одна игра, похожая на все предыдущие. Разница между командами минимальна. Все борются, играют плотно, агрессивно, в давление. Мы действовали хорошо, может, только во втором периоде немного пассивно», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

Он отметил, что в предыдущих матчах серии, за редким исключением, результат решала одна шайба.

«Это похоже на шахматную партию. Соперник смог довести свои моменты до гола. Серия уникальная, в какой-то степени даже сумасшедшая. В моей практике ещё такого не было. Порой у нас были сложности с созиданием, не так катались, как могли, но и мы не давали сопернику создавать много моментов. Это плей-офф, здесь высокое давление. В эпизоде с пропущенной шайбой у нашего хоккеиста просто шайба сошла с крюка, я не из тех тренеров, который будет искать какие-то ошибки после игры», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счёт в серии финала Востока КХЛ — 3:3. Решающая, седьмая игра пройдёт в Казани 15 апреля.

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