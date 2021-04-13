Брагин подвел итоги серии между СКА и ЦСКА в плей-офф КХЛ

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Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от московского ЦСКА в серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Брагин подвел итоги серии между СКА и ЦСКА в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Была игра до гола, они забили. Поздравляю ЦСКА с победой в серии и желаю им удачи. Опыт на стороне ЦСКА был. Овертайм в пятом матче забрал много эмоций. Сегодня во втором периоде они забили, а мы нет. Ребята приобрели опыт, надеемся, что они будут сильнее играть в будущем», — цитирует Брагина РИА Новости.

Он также поблагодарил болельщиков и выразил мнение, что если бы у СКА сработало большинство, то петербургскому коллективу было бы гораздо легче.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в шестом матче серии (4:2) и стал первым финалистом Кубка Гагарина.

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