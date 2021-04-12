ЦСКА победил СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу гостей — 2:0.
На 34-й минуте отличился Максим Шалунов, а на 39-й шайбу забросил Максим Соркин.
Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».
Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ.