ЦСКА победил СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА обыграл СКА в шестом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА победил СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 34-й минуте отличился Максим Шалунов, а на 39-й шайбу забросил Максим Соркин.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ.

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