Тренер «Авангарда»: за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии, как с «Ак Барсом»

Короткая ссылка
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» в седьмом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Авангарда»: за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии, как с «Ак Барсом»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мы не смогли завершить серию дома, но мы не из тех, кто ищет оправдания. Если говорить о каком-то отдельном кино, то вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии. Здесь было очень много нюансов и влияния человеческого фактора. Мы живём в такую эру, когда всё пытаются анализировать. Хоккей — это не компьютер, здесь нельзя что-то просчитать. Очень много нюансов. Я впечатлён тем, как действовали наши ребята», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

В седьмой игре «Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» (4:3) и одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4:3. В финале Кубка Гагарина омская команда сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Ак Барс» установили уникальное достижение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить