Тренер «Авангарда»: за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии, как с «Ак Барсом»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» в седьмом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы не смогли завершить серию дома, но мы не из тех, кто ищет оправдания. Если говорить о каком-то отдельном кино, то вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии. Здесь было очень много нюансов и влияния человеческого фактора. Мы живём в такую эру, когда всё пытаются анализировать. Хоккей — это не компьютер, здесь нельзя что-то просчитать. Очень много нюансов. Я впечатлён тем, как действовали наши ребята», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

В седьмой игре «Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» (4:3) и одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4:3. В финале Кубка Гагарина омская команда сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Ак Барс» установили уникальное достижение.