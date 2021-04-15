Тренер «Авангарда»: за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии, как с «Ак Барсом»
- РИА Новости
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«Мы не смогли завершить серию дома, но мы не из тех, кто ищет оправдания. Если говорить о каком-то отдельном кино, то вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии. Здесь было очень много нюансов и влияния человеческого фактора. Мы живём в такую эру, когда всё пытаются анализировать. Хоккей — это не компьютер, здесь нельзя что-то просчитать. Очень много нюансов. Я впечатлён тем, как действовали наши ребята», — приводит слова Хартли «Чемпионат».
В седьмой игре «Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» (4:3) и одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4:3. В финале Кубка Гагарина омская команда сыграет с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Ак Барс» установили уникальное достижение.