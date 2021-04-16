Крылов: серия с «Ак Барсом» войдёт в историю омского хоккея

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился своими эмоциями от выхода команды в финал Кубка Гагарина.

«Отрадно, что мы второй полный сезон доходим до финала. У нас уже есть определённый опыт. Хоть и негативный, но многие ребята уже играли в финале. Серия с «Ак Барсом» войдёт в историю омского хоккея. Знаю, что многие хотели бы от нас писем, выступлений в СМИ по поводу судейства. Но мне, наоборот, казалось, что мы должны оградить команду от этих негативных комментариев. Ребятам надо было готовиться к матчам и выгрызать эту серию», — сказал Крылов клубной пресс-службе.

Также председатель совета директоров клуба высказался о ситуации вокруг капитана команды Алексея Емелина, который после первого матча серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени».

«С Алексеем произошла трагедия. Случилась она ночью. Очень неожиданно для всех. Нужно было время, чтобы разобраться, что с ним происходит. Как можно быстрее перевезти его в Москву. В этот момент мы не могли ничего комментировать. По большей части мы сами не знали, что происходит. Когда речь идёт о здоровье, то любые комментарии могут быть чувствительны. Мы прокомментировали тогда, когда стало понятно, что он идёт на поправку», — добавил Крылов.

«Авангард» в финале Восточной конференции обыграл «Ак Барс» со счётом 4:3 в серии и вышел в финал КХЛ, где встретится с московским ЦСКА.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что «Авангарду» ничего в финале с ЦСКА не светит.