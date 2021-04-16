Кожевников: с таким тренером «Авангарду» ничего в финале с ЦСКА не светит

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о выходе «Авангарда» в финал Кубке Гагарина, где соперником омской команды станет московский ЦСКА.
Кожевников: с таким тренером «Авангарду» ничего в финале с ЦСКА не светит
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Авангарду» повезло в решающем матче с «Ак Барсом». У омичей просто есть игроки, которые могут забивать. Вы поймите, у Омска хорошая команда, а вот тренер плохой. В «Авангард» вложили столько денег, а он лишь в седьмом матче побеждает «Ак Барс». Они должны были закончить серию намного раньше! С таким составом команда должна была спокойно всех проходить, а она играет серии по семь матчей», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Он отметил, что команда вышла в финал за счёт желания игроков, подчеркнув, что не видит в этом заслуг тренера.

«Поставьте туда толкового тренера — он будет добиваться успеха. Боб Хартли же загубил двух вратарей для сборной! А мы радуемся, что «Авангард» вышел в финал. Вложенные деньги не соответствуют тренерскому «таланту». С таким тренером «Авангарду» ничего в финале не светит», — добавил Кожевников.

В седьмой игре финала Восточной конференции «Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» (4:3) и одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4:3. 

Финальная серия Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард» стартует 18 апреля в Москве.

Ранее Хартли заявил, что за всю жизнь не видел такой сумасшедшей серии, как с «Ак Барсом».

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