«Авангард» представил превью финала Кубка Гагарина с ЦСКА

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Омский «Авангард» представил превью финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.
«Авангард» представил превью финала Кубка Гагарина с ЦСКА
  • РИА Новости

На видео, представленном на официальном YouTube-канале омского клуба, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли видит кошмарный сон с отрывками встреч финала плей-офф Восточной конференции КХЛ с казанским «Ак Барсом» в красно-чёрных тонах.

Первый матч ЦСКА — «Авангард» состоится 18 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Начало игры — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сорокин пожелал ЦСКА удачи в финале Кубка Гагарина.

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