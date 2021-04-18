«Авангард» представил превью финала Кубка Гагарина с ЦСКА

Омский «Авангард» представил превью финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

На видео, представленном на официальном YouTube-канале омского клуба, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли видит кошмарный сон с отрывками встреч финала плей-офф Восточной конференции КХЛ с казанским «Ак Барсом» в красно-чёрных тонах.

Первый матч ЦСКА — «Авангард» состоится 18 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Начало игры — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сорокин пожелал ЦСКА удачи в финале Кубка Гагарина.