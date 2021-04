Победа под звуки гимна: российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира в Осаке

Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, прошедший в Осаке. В последний день соревнований победы в произвольных программах одержали Анна Щербакова и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а Елизавета Туктамышева заняла третье место. Российские фигуристы впервые в истории стали лучшими в общем зачёте турнира.

Парное катание

По итогам первых двух дней командного чемпионата мира его основная интрига практически разрешилась. Сборная России опережала фигуристов из США на целых восемь очков, так что парам и девушкам оставалось только в свою силу откатать произвольные программы. Растерять такое преимущество и упустить верную победу можно было бы только при крайне неудачном стечении обстоятельств.

Но американцы не собирались сдаваться и даже в парном катании попытались обострить борьбу. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выступили весьма неплохо, допустив ошибки только на тройном сальхове и выбросе флип. Судьи, словно желая добавить интриги, поставили им 133,63 и дали побить свой личный рекорд для произвольных программ. Американцы оставались лидерами вплоть до выхода Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и обеспечили себе второе место, хотя накануне в коротком прокате были только четвёртыми.

Однако учеников Тамары Москвиной эти перестановки за их спинами не смутили. Свой прокат под музыку группы Queen они открыли безупречным каскадом сальхов — ойлер — сальхов. Судьи поставили за него 10,30 балла — ещё ни одной паре в истории не удавалось получить такие оценки за комбинации прыжков. Чемпионы мира и дальше были абсолютно идеальны, прибавляя к стоимости каждого следующего элемента не меньше одного бонусного балла.

В оценке за технику россияне побили свой же рекорд мира, установленный в Стокгольме: теперь ориентиром для других пар являются 79,43 балла. В сумме же они получили 151,59 балла — лишь немного меньше их личного рекорда. К слову, после первенства планеты Мишина и Галлямов по-прежнему выступали под отредактированную версию песни We Are The Champions, из которой была вырезана строчка «Мы — чемпионы мира», хотя теперь-то они имели право себя так называть.

Женщины

В женском одиночном катании громко хлопнуть дверью попытались уже хозяйки соревнований. Хотя сборная Японии практически лишилась шансов даже на второе место, порадовать своих болельщиков чистыми прокатами и высокими баллами, с которыми пришлось бы считаться даже Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, фигуристки ещё могли.

Правда, у Рики Кихиры это так и не получилось. Она вернулась к своей прошлогодней произвольной программе, но начала её с тройного сальхова вместо запланированного четверного. Из её проката также пропали оба тройных акселя, а довольно простой каскад флип — тулуп закончился падением. В итоге Кихира уступила даже американке Брэди Теннелл, которую обошла в короткой программе.

Зато Каори Сакамото выступила так, что победный дубль россиянок действительно оказался под вопросом. Её программа под саундтрек из «Матрицы» оказалась практически идеальной — судьи лишь немного снизили оценку за недокрут на сальхове. Зато эту маленькую придирку они сполна компенсировали компонентами. По сравнению с чемпионатом мира, Сакамото шагнула вперёд на целых 7,45 балла. Это обеспечило ей оценку 150,29 балла — в Стокгольме она с такими цифрами оставила бы далеко позади Туктамышеву и практически приблизилась бы к Щербаковой и Александре Трусовой, исполнявшим четверные прыжки.

Для окончательной победы в командном зачёте одной из российских девушек достаточно было занять седьмое место. Туктамышева выступала раньше Щербаковой и легко справилась с этой задачей. В Осаке она проемонстрировала лучший результат, чем на недавнем первенстве планеты. За исключением пары небольших ошибок на непростых каскадах Туктамышева выступила потрясающе и заработала 146,23 балла. А ведь это был её седьмой турнир за сезон — редко кто из девушек выдерживает так много и при этом продолжает прогрессировать.

Анне Щербаковой выпало завершать не только командный турнир, но и весь сезон в фигурном катании. Пускай ей вновь не удалось начать свой прокат с чистого четверного флипа, но во всём остальном она была идеальна, как и подобает чемпионке мира. И за технику, и за компоненты она набрала больше очков, чем на первенстве планеты. Окончательная оценка ученицы Этери Тутберидзе составила 160,58 балла. Если объединить результаты Щербаковой в коротком и произвольном прокатах, то она бы вышла на второе место среди лучших фигуристок в истории, уступая только рекордсменке мира Алёне Косторной.

Сборная России в общем зачёте набрала 125 очков — для нынешнего формата соревнований это является абсолютным рекордом. Приятным дополнением к победе для россиян стало то, что в их честь на церемонии награждения снова зазвучал национальный гимн, которого они так и не дождались в Стокгольме.