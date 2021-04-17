Победа под звуки гимна: российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира в Осаке

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Владимир Зайвый
Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, прошедший в Осаке. В последний день соревнований победы в произвольных программах одержали Анна Щербакова и пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а Елизавета Туктамышева заняла третье место. Российские фигуристы впервые в истории стали лучшими в общем зачёте турнира.
Победа под звуки гимна: российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира в Осаке
  • AFP
  • © Philip FONG

Парное катание

 

По итогам первых двух дней командного чемпионата мира его основная интрига практически разрешилась. Сборная России опережала фигуристов из США на целых восемь очков, так что парам и девушкам оставалось только в свою силу откатать произвольные программы. Растерять такое преимущество и упустить верную победу можно было бы только при крайне неудачном стечении обстоятельств.

Но американцы не собирались сдаваться и даже в парном катании попытались обострить борьбу. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выступили весьма неплохо, допустив ошибки только на тройном сальхове и выбросе флип. Судьи, словно желая добавить интриги, поставили им 133,63 и дали побить свой личный рекорд для произвольных программ. Американцы оставались лидерами вплоть до выхода Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и обеспечили себе второе место, хотя накануне в коротком прокате были только четвёртыми.

Однако учеников Тамары Москвиной эти перестановки за их спинами не смутили. Свой прокат под музыку группы Queen они открыли безупречным каскадом сальхов — ойлер — сальхов. Судьи поставили за него 10,30 балла — ещё ни одной паре в истории не удавалось получить такие оценки за комбинации прыжков. Чемпионы мира и дальше были абсолютно идеальны, прибавляя к стоимости каждого следующего элемента не меньше одного бонусного балла.

В оценке за технику россияне побили свой же рекорд мира, установленный в Стокгольме: теперь ориентиром для других пар являются 79,43 балла. В сумме же они получили 151,59 балла — лишь немного меньше их личного рекорда. К слову, после первенства планеты Мишина и Галлямов по-прежнему выступали под отредактированную версию песни We Are The Champions, из которой была вырезана строчка «Мы — чемпионы мира», хотя теперь-то они имели право себя так называть.

Женщины

 

В женском одиночном катании громко хлопнуть дверью попытались уже хозяйки соревнований. Хотя сборная Японии практически лишилась шансов даже на второе место, порадовать своих болельщиков чистыми прокатами и высокими баллами, с которыми пришлось бы считаться даже Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, фигуристки ещё могли.

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Правда, у Рики Кихиры это так и не получилось. Она вернулась к своей прошлогодней произвольной программе, но начала её с тройного сальхова вместо запланированного четверного. Из её проката также пропали оба тройных акселя, а довольно простой каскад флип — тулуп закончился падением. В итоге Кихира уступила даже американке Брэди Теннелл, которую обошла в короткой программе.

Зато Каори Сакамото выступила так, что победный дубль россиянок действительно оказался под вопросом. Её программа под саундтрек из «Матрицы» оказалась практически идеальной — судьи лишь немного снизили оценку за недокрут на сальхове. Зато эту маленькую придирку они сполна компенсировали компонентами. По сравнению с чемпионатом мира, Сакамото шагнула вперёд на целых 7,45 балла. Это обеспечило ей оценку 150,29 балла — в Стокгольме она с такими цифрами оставила бы далеко позади Туктамышеву и практически приблизилась бы к Щербаковой и Александре Трусовой, исполнявшим четверные прыжки.

Для окончательной победы в командном зачёте одной из российских девушек достаточно было занять седьмое место. Туктамышева выступала раньше Щербаковой и легко справилась с этой задачей. В Осаке она проемонстрировала лучший результат, чем на недавнем первенстве планеты. За исключением пары небольших ошибок на непростых каскадах Туктамышева выступила потрясающе и заработала 146,23 балла. А ведь это был её седьмой турнир за сезон — редко кто из девушек выдерживает так много и при этом продолжает прогрессировать.

Анне Щербаковой выпало завершать не только командный турнир, но и весь сезон в фигурном катании. Пускай ей вновь не удалось начать свой прокат с чистого четверного флипа, но во всём остальном она была идеальна, как и подобает чемпионке мира. И за технику, и за компоненты она набрала больше очков, чем на первенстве планеты. Окончательная оценка ученицы Этери Тутберидзе составила 160,58 балла. Если объединить результаты Щербаковой в коротком и произвольном прокатах, то она бы вышла на второе место среди лучших фигуристок в истории, уступая только рекордсменке мира Алёне Косторной.

Сборная России в общем зачёте набрала 125 очков — для нынешнего формата соревнований это является абсолютным рекордом. Приятным дополнением к победе для россиян стало то, что в их честь на церемонии награждения снова зазвучал национальный гимн, которого они так и не дождались в Стокгольме.

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