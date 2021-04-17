Тарасова подвела итоги командного ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги командного чемпионата мира в Осаке для сборной России.

«Это большое счастье! Мы впервые побеждаем на командном чемпионате мира. Хочется поздравить всех, в том числе Федерацию фигурного катания: Горшкова, Александра Когана, Галю Голубкову — каждый занимался своим делом, понимая и помогая спортсменам. Благодаря этому победа на командном чемпионате мира стала возможной!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она отметила, что подобные результаты достигаются только тогда, когда таланты спортсменов и тренеров сочетаются с грамотной и профессиональной работой федерации.

Сборная России впервые в истории выиграла командный турнир, набрав 125 очков. Второе место заняла команда США (110), а тройку лучших замкнули японцы (107).

Ранее Елизавета Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ.