Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая была капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке, поделилась эмоциями после победы своего коллектива на соревнованиях.
Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Мне много чего хочется сказать. Я очень горжусь своей командой. Мы прекрасно катались после сложного чемпионата мира в Стокгольме и очень устали. Но мы вместе показали свою силу. Спасибо всем. Я очень счастлива, что сумела откатать свою японскую произвольную программу здесь, в Японии. Очень люблю кататься здесь со зрителями», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы — 110 баллов. На три балла меньше у хозяев турнира, сборной Японии.

Ранее сообщалось, что российских фигуристов наградили под национальный гимн после победы на командном ЧМ.

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