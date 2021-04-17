Российских фигуристов наградили под национальный гимн после победы на командном ЧМ

Короткая ссылка
Состоялась церемония награждения сборной России по фигурному катанию после победы на командном чемпионате мира 2021 года в Осаке.
Российских фигуристов наградили под национальный гимн после победы на командном ЧМ
  • РИА Новости

Во время церемонии награждения прозвучал национальный гимн страны, а также был поднят российский флаг. 

Сборная России выиграла турнир, набрав 125 очков. Второе место заняла команда США (110), а тройку лучших замкнули японцы (107).

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет должны выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом. Тем не менее на командном турнире российские фигуристы смогли выступать под своим гимном, так как эти соревнования являются коммерческими.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова победила в произвольной программе на командном ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить