Российских фигуристов наградили под национальный гимн после победы на командном ЧМ

Состоялась церемония награждения сборной России по фигурному катанию после победы на командном чемпионате мира 2021 года в Осаке.

Во время церемонии награждения прозвучал национальный гимн страны, а также был поднят российский флаг.

Сборная России выиграла турнир, набрав 125 очков. Второе место заняла команда США (110), а тройку лучших замкнули японцы (107).

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет должны выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом. Тем не менее на командном турнире российские фигуристы смогли выступать под своим гимном, так как эти соревнования являются коммерческими.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова победила в произвольной программе на командном ЧМ.