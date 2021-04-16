Триумф танцоров, успех пар и прогресс мужчин: как сборная России упрочила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России укрепила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. По итогам второго дня она опережает сборную США на восемь баллов. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли турнир танцевальных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов не оставили шансов конкурентам в короткой программе спортивных дуэтов. Михаил Коляда с личным рекордом произвольной программы занял третье место, а Евгений Семененко неожиданно поднялся на пятую строчку.

Спортивные пары

Второй тень турнира World Team Trophy открывался короткими программами пар, в которых российский дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов выступал фактически вне конкурса, так как риска кому-то проиграть даже при среднем прокате не имел. В итоге россияне не избежали ошибок — Александр не справился с тройным сальховом, но это никоим образом не отразилось на результате.

«За год у нас произошло достаточно много событий: мы поменяли тренера, случился коронавирус. Это немножко притормозило движение вперёд, но мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом. Работа у Тамары Москвиной влияет положительно. Мы тренируемся с другими фигуристами, что движет обе пары вперёд», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Единственными, кто теоретически мог бы составить конкуренцию чемпионам мира в короткой программе, были опытнейшие Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе, к подготовке которых приложили силы такие выдающиеся специалисты, как Олег Васильев и Нина Мозер. На чемпионате мира в Стокгольме итальянская пара была восьмой, но свой лучший результат в короткой программе (73,70) фигуристы показали двумя годами ранее, причём эта сумма была вполне сопоставима с личным рекордом россиян (75,79).

Ошибка партнёра не позволила чемпионам мира превысить личный рекорд, но общая сумма в 73,77 предсказуемо вывела их в лидеры. По мнению известного тренера Татьяны Тарасовой, в срыве прыжка Галлямовым можно даже найти определённые плюсы.

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«Замечательная программа, отличные элементы. Ну, сорвал Саша сальхов, но ничего: даже при этой ошибке у них огромный отрыв от второй пары. Они первые, и это ни у кого не вызывает сомнений, потому что мастерство видно сразу. А этот срыв, видимо, был нужен для того чтобы успокоиться и дальше серьёзно подходить к прокату. Так что ничего страшного не произошло», — цитирует тренера Sport24.

Все остальные участники турнира спортивных пар слишком сильно уступали двум названным дуэтам в классе, чтобы вести речь о борьбе. По итогам первой разминки лидерство захватили американцы Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер, ставшие в пару всего год назад, весной 2020-го (65,68). Интересно, что они вполне могли бы оказаться третьими, если бы не прогресс чемпионов Японии Рику Миура — Рюичи Кихара, подготовкой которых сейчас занимается двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель и её супруг, а в прошлом — тренер Бруно Маркотт. На недавнем мировом первенстве японцы замкнули десятку и там же установили личные рекорды в обеих программах.

Несмотря на то, что в пятницу партнёрша упала при исполнении параллельного тройного тулупа, остальные элементы очень интересной по замыслу программы были исполнены превосходно. Миура — Кихара зафиксировали новый личный рекорд (65,82) и гарантировали себе третью позицию, отыграв одно очко у сборной США. Вторую строчку в протоколе заняли Делла Моника — Гуаризе, причём стоит обратить внимание на то, что итальянцы проиграли японской паре техникой и на самом деле едва унесли ноги: их итоговое преимущество составило всего 0,27 балла.

Танцы

Промежуточная победа Мишиной и Галлямова принесла сборной России очередные 12 очков, после чего отрыв от команды США составил пять очков. В свою очередь, к самим американцам на одно очко подтянулись японцы.

Второй 12-очковый козырь был в этот день в руках чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной — Никиты Кацалапова, завершивших свой произвольный прокат в Осаке с результатом 130,15 (на 2,87 меньше, чем был оценен прокат дуэта на мировом первенстве в Стокгольме). Тренер пары Александр Жулин сказал незадолго до отъезда корреспонденту RT, что фигуристы сумели набрать к мировому первенству совершенно потрясающую форму, поэтому по возвращении в Москву из Швеции не было нужды тренироваться в прежнем режиме — Вика с Никитой выходили на каток раз в день лишь для того, чтобы поддержать ощущение льда. В Осаке они вполне могли позволить себе кататься в удовольствие, вообще не думая об оценках: превосходство в классе позволило бы им не проиграть даже при нескольких падениях.

«Мы рады тому, как прокатали произвольную программу, рады, что принесли сборной России ещё 12 очков, и рады тому, как закончился сезон. После чемпионата мира в Стокгольме прошло мало времени, мы не успели потерять физическую форму, старались её поддерживать, сохранить», — заявила Синицина после соревнований.

Кацалапов же отметил, что они с партнёршей поддерживали друг друга.

«Все наши близкие нам очень помогали и давали нам силы. Мы с Викторией никогда не сдаёмся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт», — добавил он.

В плане командной борьбы России удалось выжать из танцевального турнира максимум, увеличив отрыв от США до семи очков, в чём нашей стране немного помогли итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри, опередившие американских танцоров Кейтлин Гавайек — Жана-Люка Бейкера.

Мужчины

Мужские выступления в произвольной программе с участием трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена от США и двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю — от Японии должны были, разумеется, командный баланс изменить. Вопрос был лишь в том, насколько эти изменения могут быть значительны: всё-таки с российской стороны сильнейшим противостояли не слишком опытный дебютант сборной в этом сезоне Евгений Семененко и не слишком стабильный Михаил Коляда.

Вчерашний юниор безошибочно исполнил в Осаке короткую программу, но остался в этом виде лишь седьмым, имея третью (за Ченом и Ханю) сумму за технику. В пятницу подопечный Татьяны и Алексея Мишиных тоже был максимально точен в прыжках, включая четверные тулуп и сальхов, и на этот раз с суммой 166,33 оказался достаточно высоко. Мог бы взлететь и ещё выше (французу Кевину Эймозу Евгений проиграл чуть менее трёх баллов), но подвели непрыжковые элементы: первый уровень сложности в одном из вращений и второй — в дорожке шагов.

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Коляда выдал прокат сезона, установив новое личное достижение (180,72), ошибся лишь в риттбергере, сдвоив этот прыжок, но в целом сделал хорошую заявку на то, чтобы занять в мужском турнире третье место за Ченом и Ханю. Правда, для этого требовалось, чтобы ошибся Джейсон Браун.

В первый день турнира американец замкнул тройку в короткой программе, несмотря на отсутствие четверных прыжков. В произвольной он зашёл на четверной сальхов и почти преуспел в прыжке — пошатнулся на выезде, но не упал. Но напряжение дало себя знать: Джейсон сделал бабочку вместо второго тройного акселя и упал с тройного лутца. В итоге американец получил 160,33 и ушёл под обоих россиян, Эймоза, японца Сёму Уно и итальянца Даниэля Грайссля.

Внутрикомандный поединок между Ханю и Ченом завершился очередным триумфом американца, продлившим серию побед до 14 кряду. Поединка, как такового, собственно и не случилось: Чен опередил японца почти на 10 баллов. Ханю катался с ошибками, в частности — сделал бабочку вместо четверного сальхова, но даже чистое исполнение прыжка вряд ли бы ему помогло: трёхкратный чемпион мира, приехавший в Осаку без тренера, явно катался не в полную силу.

Но в выигрыше всё равно осталась сборная России. На перерыв перед заключительным днём команда ушла, опережая на восемь баллов США и на 13 — Японию. Интересно, что в мужском турнире, если оперировать критериями командной борьбы, Россия вышла победителем: Коляда и Семененко вдвоём набрали столько же очков, как Ханю и Уно, и на одно больше, чем Чен и Браун.