Триумф танцоров, успех пар и прогресс мужчин: как сборная России упрочила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию

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Елена Вайцеховская
Сборная России укрепила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. По итогам второго дня она опережает сборную США на восемь баллов. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли турнир танцевальных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов не оставили шансов конкурентам в короткой программе спортивных дуэтов. Михаил Коляда с личным рекордом произвольной программы занял третье место, а Евгений Семененко неожиданно поднялся на пятую строчку.
Триумф танцоров, успех пар и прогресс мужчин: как сборная России упрочила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию
  • AFP
  • © Philip FONG

Спортивные пары

Второй тень турнира World Team Trophy открывался короткими программами пар, в которых российский дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов выступал фактически вне конкурса, так как риска кому-то проиграть даже при среднем прокате не имел. В итоге россияне не избежали ошибок — Александр не справился с тройным сальховом, но это никоим образом не отразилось на результате.

«За год у нас произошло достаточно много событий: мы поменяли тренера, случился коронавирус. Это немножко притормозило движение вперёд, но мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом. Работа у Тамары Москвиной влияет положительно. Мы тренируемся с другими фигуристами, что движет обе пары вперёд», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Единственными, кто теоретически мог бы составить конкуренцию чемпионам мира в короткой программе, были опытнейшие Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе, к подготовке которых приложили силы такие выдающиеся специалисты, как Олег Васильев и Нина Мозер. На чемпионате мира в Стокгольме итальянская пара была восьмой, но свой лучший результат в короткой программе (73,70) фигуристы показали двумя годами ранее, причём эта сумма была вполне сопоставима с личным рекордом россиян (75,79).

Ошибка партнёра не позволила чемпионам мира превысить личный рекорд, но общая сумма в 73,77 предсказуемо вывела их в лидеры. По мнению известного тренера Татьяны Тарасовой, в срыве прыжка Галлямовым можно даже найти определённые плюсы.

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«Замечательная программа, отличные элементы. Ну, сорвал Саша сальхов, но ничего: даже при этой ошибке у них огромный отрыв от второй пары. Они первые, и это ни у кого не вызывает сомнений, потому что мастерство видно сразу. А этот срыв, видимо, был нужен для того чтобы успокоиться и дальше серьёзно подходить к прокату. Так что ничего страшного не произошло», — цитирует тренера Sport24.

Все остальные участники турнира спортивных пар слишком сильно уступали двум названным дуэтам в классе, чтобы вести речь о борьбе. По итогам первой разминки лидерство захватили американцы Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер, ставшие в пару всего год назад, весной 2020-го (65,68). Интересно, что они вполне могли бы оказаться третьими, если бы не прогресс чемпионов Японии Рику Миура — Рюичи Кихара, подготовкой которых сейчас занимается двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель и её супруг, а в прошлом — тренер Бруно Маркотт. На недавнем мировом первенстве японцы замкнули десятку и там же установили личные рекорды в обеих программах.

Несмотря на то, что в пятницу партнёрша упала при исполнении параллельного тройного тулупа, остальные элементы очень интересной по замыслу программы были исполнены превосходно. Миура — Кихара зафиксировали новый личный рекорд (65,82) и гарантировали себе третью позицию, отыграв одно очко у сборной США. Вторую строчку в протоколе заняли Делла Моника — Гуаризе, причём стоит обратить внимание на то, что итальянцы проиграли японской паре техникой и на самом деле едва унесли ноги: их итоговое преимущество составило всего 0,27 балла.

Танцы

Промежуточная победа Мишиной и Галлямова принесла сборной России очередные 12 очков, после чего отрыв от команды США составил пять очков. В свою очередь, к самим американцам на одно очко подтянулись японцы.

Второй 12-очковый козырь был в этот день в руках чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной — Никиты Кацалапова, завершивших свой произвольный прокат в Осаке с результатом 130,15 (на 2,87 меньше, чем был оценен прокат дуэта на мировом первенстве в Стокгольме). Тренер пары Александр Жулин сказал незадолго до отъезда корреспонденту RT, что фигуристы сумели набрать к мировому первенству совершенно потрясающую форму, поэтому по возвращении в Москву из Швеции не было нужды тренироваться в прежнем режиме — Вика с Никитой выходили на каток раз в день лишь для того, чтобы поддержать ощущение льда. В Осаке они вполне могли позволить себе кататься в удовольствие, вообще не думая об оценках: превосходство в классе позволило бы им не проиграть даже при нескольких падениях.

«Мы рады тому, как прокатали произвольную программу, рады, что принесли сборной России ещё 12 очков, и рады тому, как закончился сезон. После чемпионата мира в Стокгольме прошло мало времени, мы не успели потерять физическую форму, старались её поддерживать, сохранить», — заявила Синицина после соревнований.

Кацалапов же отметил, что они с партнёршей поддерживали друг друга.

«Все наши близкие нам очень помогали и давали нам силы. Мы с Викторией никогда не сдаёмся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт», — добавил он.

В плане командной борьбы России удалось выжать из танцевального турнира максимум, увеличив отрыв от США до семи очков, в чём нашей стране немного помогли итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри, опередившие американских танцоров Кейтлин Гавайек — Жана-Люка Бейкера.

Мужчины

Мужские выступления в произвольной программе с участием трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена от США и двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю — от Японии должны были, разумеется, командный баланс изменить. Вопрос был лишь в том, насколько эти изменения могут быть значительны: всё-таки с российской стороны сильнейшим противостояли не слишком опытный дебютант сборной в этом сезоне Евгений Семененко и не слишком стабильный Михаил Коляда.

Вчерашний юниор безошибочно исполнил в Осаке короткую программу, но остался в этом виде лишь седьмым, имея третью (за Ченом и Ханю) сумму за технику. В пятницу подопечный Татьяны и Алексея Мишиных тоже был максимально точен в прыжках, включая четверные тулуп и сальхов, и на этот раз с суммой 166,33 оказался достаточно высоко. Мог бы взлететь и ещё выше (французу Кевину Эймозу Евгений проиграл чуть менее трёх баллов), но подвели непрыжковые элементы: первый уровень сложности в одном из вращений и второй — в дорожке шагов.

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Коляда выдал прокат сезона, установив новое личное достижение (180,72), ошибся лишь в риттбергере, сдвоив этот прыжок, но в целом сделал хорошую заявку на то, чтобы занять в мужском турнире третье место за Ченом и Ханю. Правда, для этого требовалось, чтобы ошибся Джейсон Браун.

В первый день турнира американец замкнул тройку в короткой программе, несмотря на отсутствие четверных прыжков. В произвольной он зашёл на четверной сальхов и почти преуспел в прыжке — пошатнулся на выезде, но не упал. Но напряжение дало себя знать: Джейсон сделал бабочку вместо второго тройного акселя и упал с тройного лутца. В итоге американец получил 160,33 и ушёл под обоих россиян, Эймоза, японца Сёму Уно и итальянца Даниэля Грайссля.

Внутрикомандный поединок между Ханю и Ченом завершился очередным триумфом американца, продлившим серию побед до 14 кряду. Поединка, как такового, собственно и не случилось: Чен опередил японца почти на 10 баллов. Ханю катался с ошибками, в частности — сделал бабочку вместо четверного сальхова, но даже чистое исполнение прыжка вряд ли бы ему помогло: трёхкратный чемпион мира, приехавший в Осаку без тренера, явно катался не в полную силу.

Но в выигрыше всё равно осталась сборная России. На перерыв перед заключительным днём команда ушла, опережая на восемь баллов США и на 13 — Японию. Интересно, что в мужском турнире, если оперировать критериями командной борьбы, Россия вышла победителем: Коляда и Семененко вдвоём набрали столько же очков, как Ханю и Уно, и на одно больше, чем Чен и Браун.

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