Коляда установил личный рекорд в произвольной программе на командном ЧМ
Российский фигурист Михаил Коляда завершил выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.
- РИА Новости
- © Владимир Песня
За технику Коляда получил 90,42 балла, за компоненты — 90,30 балла. Его итоговый результат — 180,72 балла.
Ранее сообщалось, что Евгений Семененко успешно выполнил четверной тулуп в произвольной программе на командном ЧМ.
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