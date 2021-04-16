Коляда установил личный рекорд в произвольной программе на командном ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда завершил выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.

РИА Новости

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За технику Коляда получил 90,42 балла, за компоненты — 90,30 балла. Его итоговый результат — 180,72 балла. Ранее сообщалось, что Евгений Семененко успешно выполнил четверной тулуп в произвольной программе на командном ЧМ.