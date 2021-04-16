Семененко успешно выполнил четверной тулуп в произвольной программе на командном ЧМ
Российский фигурист Евгений Семененко закончил выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
За технику Семененко получил 89,73 балла, за компоненты — 76,69 балла. Его итоговый результат — 166,42 балла.
Ранее сообщалось, что Семененко побил личный рекорд в короткой программе на командном ЧМ.
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