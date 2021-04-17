Траньков назвал выступление Туктамышевой в произвольной программе командного ЧМ капитанским прокатом

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков поделился своим впечатлением от выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

«Это настоящий капитанский прокат от нашей Лизы. Я хочу даже сказать супергеройский. Она заставляет поверить в то, что невозможное возможно. Хотели критики увидеть женское фигурное катание — вот оно. Феноменальная Туктамышева, она не перестаёт удивлять болельщиков», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

Туктамышева заняла третье место в произвольной программе, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой и представительнице Японии Каори Сакамото.

Ранее Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ.