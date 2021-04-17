Тарасова оценила прокаты Щербаковой и Туктамышевой в произвольной программе на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

«Наши девочки — лучше всех! Как и всегда. Вот и всё. Анна Щербакова и Лиза Туктамышева — большие умницы! Поздравляю всех с победой!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Сборная России впервые в истории выиграла командный турнир, набрав 125 очков. Второе место заняла команда США (110), а тройку лучших замкнули японцы (107).

Ранее сообщалось, что Щербакова победила в произвольной программе, а Туктамышева стала третьей.