Шанс на реабилитацию «Арсенала», надежды на камбэк «Динамо» и «Аякса»: чем интересны ответные игры четвертьфинала ЛЕ

15 апреля состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы по футболу. «Манчестер Юнайтед» постарается уверенно довести до победы противостояние с «Гранадой», а «Арсенал» — реабилитироваться за ничью в Праге и пройти «Славию». В свою очередь, загребское «Динамо» предпримет попытку сотворить вторую сенсацию подряд и выбить из плей-офф «Вильярреал», а «Аякс» без двух основных вратарей попытается перевернуть ход противостояния с «Ромой».

Шанс «Славии» войти в историю

Ничья в противостоянии «Арсенала» со «Славией» (1:1) стала главной сенсацией первых матчей четвертьфинала соревнований. Лондонцы считались явными фаворитами противостояния, но дома пропустили на 93-й минуте от Томаша Голеша и упустили победу. Таким образом, под вопросом оказался не только их проход в следующий раунд турнира, но и выступление на международной арене в будущем сезоне. На данный момент «канониры» занимают лишь девятое место в АПЛ, а триумф в Лиге Европы может стать для них пропуском в еврокубки.

В преддверии ответной встречи подопечные Микеля Артеты если и не подтвердили, что находятся в неплохой форме, то как минимум зарядились положительными эмоциями. В АПЛ удалось победить главного аутсайдера — «Шеффилд Юнайтед», причём сделать это уверенно (3:0). Однако и оппоненты продемонстрировали, что способны действовать на два фронта. «Славия» уверенно обыграла «Спарту» (2:0) и до 17 очков увеличила отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице первенства Чехии. Коллектив Йиндржиха Трпишовски до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате и имеет шанс не только вновь стать лучшей командой страны, но и добиться по-настоящему исторического успеха — впервые за 25 лет выйти в полуфинал еврокубка. В 1996-м они на данной стадии Кубка УЕФА уступили «Бордо» — 0:1, 0:1.

Что касается статистики, то, с одной стороны, она позволяет «Славии» рассчитывать на успешное завершение двухматчевой серии с «Арсеналом». Ведь она не потерпела ни одного поражения на своём поле во всех турнирах с декабря 2019-го. С другой, в спорах с родоначальниками футбола не помогал даже родной «Эден». В апреле того же года пражане уступили «Челси» в четвертьфинале Лиги Европы, а в общем счёте дома оказались сильнее лишь в одной игре из семи. Лондонцы, напротив, в девяти встречах с чешскими командами в еврокубках ни разу не проигрывали и одержали семь побед.

Ещё более непредсказуемой матч делает эпидемия травм. Гостям точно не помогут Давид Луиз и Киран Тирни. Под вопросом участие в игре Пьера Эмерика Обамеянга, Мартина Эдегора, Эмиля Смита. Зато выйти на поле готов Букайо Сака.

У хозяев же настоящая беда с центральными защитниками. В «лазарете» до сих пор остаются Симон Дели, Давид Говорка, а Ондржей Кудела дисквалифицирован за расизм. А украинец Тарас Качараба не поможет коллективу, так как в текущем сезоне ЛЕ заигран за «Слован». Таким образом, дуэт 20-летнему Давиду Зиме, вероятно, вновь составит номинальный правый защитник Голеш. Также вряд ли выйдут на поле левый вингер Питер Олайинка, набравший в нынешнем розыгрыше ЛЕ пять баллов за результативность, и правый нападающий Абдалла Сима, забивший четыре мяча.

Уверенное преимущество «Манчестер Юнайтед»

Другая английская команда «Манчестер Юнайтед», напротив, практически сняла все вопросы о выходе в полуфинал ещё на прошлой неделе. Манкунианцы на выезде забили два безответных мяча в ворота дебютанта еврокубков — «Гранады». Теперь андалусийцам предстоит совершить на «Олд Траффорд» настоящее чудо, чтобы пробиться дальше.

Тем более хозяева находятся в отличной форме и уверенно занимают второе место в АПЛ. В воскресенье они одержали волевую победу над «Тоттенхэмом» (3:1), которая стала для них четвёртой подряд в чемпионате, да и в целом впечатляюще смотрятся в 2021 году. Если не брать в расчёт кубковые национальные турниры, с января «красные дьяволы» потерпели лишь одно поражение.

Подспорьем для гостей станут разве что многочисленные потери в составе противника. В Гранаде лишние жёлтые карточки получили сразу три футболиста МЮ: Гарри Магуайр, Скотт Мактоминей и Люк Шоу. Вдобавок до сих пор от травм восстанавливаются Фил Джонс, Эрик Бейи и Антони Марьсяль. Таким образом, Уле Гуннар Сульшер остался сразу без трёх центральных защитников. Вероятно, в четверг в этой зоне сыграют Виктор Линделёф и Аксель Туанзебе. А Шоу на левом краю защиты заменит Алекс Теллес.

Однако, если верить статистике, шансы «Гранады» на итоговый успех всё же минимальны, ведь «Манчестер Юнайтед» проходил дальше в плей-офф еврокубков в последних 19 случаях, если в первом матче одерживал победу на выезде. Правда, встречи с испанскими командами не всегда получались простыми для англичан. В 17 противостояниях они оказывались сильнее только семь раз. Причём до нынешнего сезона МЮ потерпел три неудачи подряд: дважды проиграл «Севилье» (полуфинал ЛЕ-2019/20 и 1/8 финала ЛЧ-2017/18) и однажды «Барселоне» (четвертьфинал ЛЧ-2018/19).

Ожидание новой сенсации от «Динамо»

Непростую задачу в четверг также предстоит решить «Динамо», которое дома потерпело поражение с минимальным счётом от другой испанской команды — «Вильярреала». Впрочем, на предыдущей стадии ЛЕ загребцы вовсе пропустили два безответных мяча от «Тоттенхэма», зато в ответной встрече разгромили соперника (3:0) и прошли дальше. Правда, противостояние с лондонцами они начинали на выезде, но и фактор родных трибун при условии отсутствия болельщиков не играет настолько значимой роли.

Да и «Динамо» в нынешнем сезоне ЛЕ показывает в гостях отличные результаты: три победы, в том числе над «Краснодаром», одна ничья и поражение от «Тоттенхэма». На кону у подопечных Дамира Кржнара — шанс войти в историю и впервые за 60 лет пробиться в полуфинал еврокубка. В 1961-м бело-голубые играли в полуфинале Кубка обладателей кубков, где потерпели поражение по сумме двух встреч от «Фиорентины».

Впрочем, трёхкратный обладатель ЛЕ Унаи Эмери куда ближе к завоеванию четвёртого трофея. «Вильярреал» под его руководством в 11 матчах второго по значимости еврокубка одержал десять побед и лишь раз сыграл вничью. В случае очередного успеха клуб может повторить рекорд по их количеству (10), если не брать в расчёт техническую победу над «Карабахом» на групповом этапе, и в третий раз в истории пробиться в полуфинал ЛЕ.

Также можно предположить, что очередным голом отметится Жерар Морено, который в последних пяти матчах во всех турнирах отличился семь раз, а также поразил ворота Косово в составе сборной Испании. Именно он забил единственный мяч на «Максимире», реализовав пенальти. А в домашних встречах плей-офф с «Зальцбургом» и киевским «Динамо» нападающий оформил по дублю и постарается продлить эту серию в поединке с загребцами. К тому же, «Вильярреал» на «Эль-Мардригале» выиграл все пять встреч ЛЕ в текущем сезоне.

Кадровые проблемы «Аякса» и «Ромы»

Удивительно, но сразу три команды в четвертьфинале ЛЕ проиграли первые матчи на домашних стадионах. Компанию «Динамо» и «Гранаде» составил «Аякс», который уступил «Роме» — 1:2. Причём открыть счёт удалось именно амстердамцам. Мало того, Душан Тадич мог сделать преимущество команды ещё более уверенным, но не реализовал пенальти. В итоге голы Лоренцо Пеллегрини и Рохера Ибаньеса принесли римлянам волевую победу.

Теперь они имеют великолепную возможность впервые в истории пробиться в полуфинал ЛЕ. В 11 предыдущих случаях «волки» неизменно проходили в следующий раунд плей-офф еврокубков, выигрывая первый матч на выезде. Мало того, дома «Рома» в последних 20 встречах ЛЧ и ЛЕ потерпела лишь одно поражение (от «Реала» на групповом этапе ЛЧ в 2018-м) при 15 победах.

В свою очередь, «Аякс» после поражения в домашних стенах в первой игре в 12 случаях вылетал и лишь трижды совершал камбэк. Один из них состоялся совсем недавно — в 1/8 финала ЛЧ-2018/19. Амстердамцы тогда уступили «Реалу» на «Йохан Круифф Арене» со счётом 1:2, но в Мадриде разгромили соперника — 4:1.

Возвращаясь к противостоянию с «Ромой», к первому матчу соперники подошли с большим количеством потерь. К ответному ситуация изменилась несильно. Римляне по-прежнему испытывают серьёзные проблемы с защитниками. Паулу Фонсека дома не сможет рассчитывать на Мараша Кумбуллу, Криса Смоллинга, Бруно Переса и Леонардо Спинаццолу. Таким образом, в центре обороны, наверняка, вновь сыграют Джанлука Манчини и Бриан Кристанте, поскольку опытный Федерико Фацио на плей-офф ЛЕ не заявлен. На правом фланге обороны должен выйти отбывший дисквалификацию Рик Карсдорп, а вот кто расположится на противоположном — большой вопрос.

Также точно не выйдут на поле атакующий полузащитник Николо Дзаньоло и левый нападающий Стефан Эль-Шаарави. Зато вернулся в строй мозг команды Генрих Мхитарян. Его появление на поле уже помогло «Роме» обыграть «Болонью» в Серии А.

«Аяксу» же с большой доли вероятности вновь не помогут два основных голкипера Андре Онана и Мартен Стекеленбург. Значит, 21-летнему Кьеллу Шерпену предстоит реабилитироваться за грубую ошибку в эпизоде с голом Пеллегрини со штрафного. Также вне игры остались центральный защитник Дейли Блинд, правый защитник Нуссаир Мазрауи и не заявленный на ЛЕ нападающий Себастьян Аллер.