Рашфорд стал первым после Руни игроком МЮ, забившим более 20 мячей в двух сезонах подряд

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал первым поле легенды клуба Уэйна Руни игроком команды, которому удалось записать в свой актив более 20 голов в двух сезонах подряд.
Рашфорд стал первым после Руни игроком МЮ, забившим более 20 мячей в двух сезонах подряд
  • Reuters

Гол Рашфорда в ворота испанской «Гранады» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы стал для него уже 20-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. В прошлом сезоне 23-летний англичанин забил в общей сложности 22 мяча.

Таким образом, он стал первым после Руни игроком, кому удалось показать такую результативность в двух сезонах к ряду. В сезонах-2009/10 и 2008/09 Руни забил 34 и 20 мячей за МЮ соответственно.

Ранее сообщалось, что Рашфорд стал первым английским игроком МЮ за 56 лет, забившим восемь мячей в еврокубковом сезоне.

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