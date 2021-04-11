«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу гостей — 3:1.

На 40-й минуте Сон Хын Мин вывел хозяев вперёд. Манкунианцы ответили голами Фреда и Эдинсона Кавани на 57-й и 79-й минутах, а также на шестой компенсированной минуте отличился Мэйсон Гринвуд.

МЮ набрал 63 очка и укрепился на втором месте турнирной таблицы чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (49) находится на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Кристиана Пулишича помог «Челси» разгромить «Кристал Пэлас» и подняться на четвёртое место в АПЛ.