Болельщик прятался на стадионе 14 часов, чтобы выбежать на поле в матче ЛЕ «Гранада» — МЮ
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Как сообщает Goal со ссылкой на заявление полиции Гранады, Ольмо Гарсия, известный в городе своими частыми появлениями в общественных местах без одежды, прибыл на стадион за 14 часов до начала матча и всё это время прятался под брезентом, чтобы выбежать на поле.
Инцидент произошёл на седьмой минуте встречи. Ольмо обнажённым выбежал на поле, из-за чего игра была на несколько минут прервана, пока его уводила полиция.
Ранее Уле-Гуннар Сульшер заявил, что игра МЮ с «Гранадой» вышла неидеальной.