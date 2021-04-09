Болельщик прятался на стадионе 14 часов, чтобы выбежать на поле в матче ЛЕ «Гранада» — МЮ

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Полиция испанского города Гранада сообщила подробности об инциденте с появлением фаната на поле во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА между местной «Гранадой» и английским «Манчестер Юнайтед».
Болельщик прятался на стадионе 14 часов, чтобы выбежать на поле в матче ЛЕ «Гранада» — МЮ
  • Reuters

Как сообщает Goal со ссылкой на заявление полиции Гранады, Ольмо Гарсия, известный в городе своими частыми появлениями в общественных местах без одежды, прибыл на стадион за 14 часов до начала матча и всё это время прятался под брезентом, чтобы выбежать на поле.

Инцидент произошёл на седьмой минуте встречи. Ольмо обнажённым выбежал на поле, из-за чего игра была на несколько минут прервана, пока его уводила полиция.

Ранее Уле-Гуннар Сульшер заявил, что игра МЮ с «Гранадой» вышла неидеальной.

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