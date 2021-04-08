Ставка на «Арсенал» и МЮ, травмы «Ромы» и ожидание нового чуда от «Динамо»: чем интересны четвертьфинальные матчи ЛЕ

8 апреля состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. В статусе фаворитов к ним подходят английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые встретятся со «Славией» и дебютантом еврокубков «Гранадой» соответственно. В свою очередь, загребское «Динамо», на предыдущей стадии выбившее из борьбы «Тоттенхэм», постарается сотворить новую сенсацию в противостоянии с «Вильярреалом». А «Рома» попытается дать бой «Аяксу», несмотря на эпидемию травм.

Последний шанс для «Арсенала» спасти сезон

В плей-офф текущего сезона Лиги Европы взяли старт сразу четыре английские команды. Казалось, они будут задавать тон до самого конца. Однако до четвертьфинала дошли только две из них — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы теперь постараются отомстить «Славии» за вылет сразу двух британских коллективов — «Лестера» и шотландского «Рейнджерс».

Впрочем, на первом месте у команды стоят собственные интересы. Подопечные Микеля Артеты крайне слабо выступают в АПЛ и располагаются лишь на десятом месте. А одно набранное очко в последних двух турах окончательно похоронило надежду канониров на попадание в Лигу чемпионов через национальное первенство. Остаётся одно — выигрывать второй по значимости еврокубок.

Тем более данный трофей ещё ни разу в истории «Арсеналу» не покорялся, хотя команда дважды доходила до финала. В 2019-м она крупно уступила «Челси» — 1:4, а в 2000-м ещё в Кубке УЕФА в серии пенальти оказалась слабее турецкого «Галатасарая».

Что касается «Славии», то чешский коллектив пробился в четвертьфинал ЛЕ во второй раз за последние три года. Для команды, чей состав Transfermarkt оценивает в €62 млн, — весомое достижение. Для сравнения: ростер «Арсенала» почти в девять раз дороже — €549 млн. Поэтому терять пражанам нечего. Два года назад дальше их не пустил будущий триумфатор «Челси». Теперь подопечные Йиндржиха Трпишовски имеют возможность выбить из борьбы другой английский топ-клуб и войти в историю.

Заодно пражане постараются взять реванш за унизительное поражение от лондонцев 14-летней давности. Тогда соперники попали в одну группу Лиги чемпионов, и матч между ними на «Эмирейтс Стэдиум» закончился победой хозяев со счётом 7:0.

Правда, в первой встрече «Славии» не помогут сразу два ключевых исполнителя — вратарь Ондржей Коларж, получивший серьёзное рассечение скулы в ответной игре с «Рейнджерс», и опытный центральный защитник Ондржей Кудела, в Глазго попавший в громкий расистский скандал. Канониры, в отличие от соперника, подходят к противостоянию без потерь.

Попытка МЮ остановить дерзкого дебютанта

Другая английская команда — «Манчестер Юнайтед» — проэкзаменует дебютанта еврокубков «Гранаду». Испанский коллектив в прошлом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Примеры и впервые в истории получил возможность представлять страну на международной арене. Причём своё выступление подопечные Диего Пенаса Мартинеса начали со второго квалификационного раунда ЛЕ.

МЮ обладает несравнимо большим еврокубковым опытом и ранее выигрывал ЛЕ. В 2017-м манкунианцы ещё под руководством Жозе Моуринью в финале обыграли «Аякс» — 2:0. Спустя четыре года они постараются повторить успех уже с Уле-Гуннаром Сульшером. Тем более на команду, в отличие от «Арсенала», ничто не давит. Она находится в отличной форме, одержала три победы подряд в АПЛ, в том числе над «Манчестер Сити», и с отрывом занимает второе место.

Единственная ложка дёгтя — травмы сразу двух нападающих: Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда. Первый получил повреждение в расположении сборной Франции, а второй — в последней встрече Премьер-лиги с «Брайтоном». Тренерскому штабу пришлось менять англичанина спустя всего десять минут после забитого им мяча. Вероятно, не сыграет на родине и Давид де Хеа. В его случае причина предельно прозаичная: вратарь проиграл конкуренцию Дину Хендерсону и может покинуть команду.

Несмотря на потери, МЮ остаётся фаворитом пары, однако «Гранада» постарается сотворить очередную сенсацию, ведь в 1/8 финала дебютант выбил из борьбы грозный «Наполи». Тем более выездные матчи с испанскими командами, как правило, получаются для манкунианцев не слишком успешными — всего четыре победы в 27 матчах во всех турнирах.

Правда, неприятная статистика не помешала «красным дьяволам» в 1/16 финала уверенно пройти «Реал Сосьедад» (4:0, 0:0). Следом они выбили одного из главных претендентов на трофей — «Милан» — в противостоянии, которое многие окрестили скрытым финалом. Вдобавок Сульшер постарается взять у соперника реванш за родной «Мольде», который дебютант еврокубков не пустил в четвертьфинал.

Экс-наставник «Спартака» в погоне за четвёртым Кубком Лиги Европы

Наибольшее представительство в четвертьфинале ЛЕ получили Испания и Англия. Честь обеих стран защищают по две команды. Компанию «Гранаде» составил «Вильярреал», которому предстоит встретиться с главной сенсацией плей-офф — загребским «Динамо».

На предыдущей стадии плей-офф чемпион Хорватии неожиданно прошёл «Тоттенхэм» Моуринью. Добиться успеха балканскому коллективу не помешало ни поражение в выездном матче со счётом 0:2, ни тюремный срок главного тренера Златко Мамича. Дома хозяева в дополнительное время добились разгромной победы благодаря хет-трику Мислава Оршича и шагнули дальше. Так далеко в рамках ЛЕ/КУЕФА/ЛЧ «Динамо» прошло впервые в истории. Правда, в 1961-м бело-голубые играли в полуфинале Кубка обладателей кубков, где потерпели поражение по сумме двух встреч от «Фиорентины» — 0:3, 2:1. Спустя 60 лет они имеют прекрасный шанс повторить достижение.

Однако и настрой «Вильяррела» предельно серьёзен. В нынешнем розыгрыше ЛЕ подопечные Унаи Эмери чувствуют себя максимально комфортно. В девяти матчах они одержали восемь побед при одной ничьей.

Почему бы «подводной лодке» не замахнуться на первый в истории клуба еврокубок? Тем более команду в настоящий момент возглавляет тренер, который трижды подряд (с 2013-го по 2016-й) выигрывал данный трофей с «Севильей».

А судя по трём победам подряд в Примере, его подопечные находятся в отличной форме. Вдобавок восстановились от травм основной вратарь Серхио Асенхо, центральный защитник Пау Торрес и полузащитник Франсес Коклен. Пропустят первую игру лишь Первис Эступиньян и Висенте Иборра. «Динамо», вероятно, не сможет рассчитывать на своего ключевого нападающего Бруно Петковича, который в текущем сезоне ЛЕ забил четыре мяча, два из которых — в ворота «Краснодара» в 1/16 финала.

Статистика на стороне «Аякса»

Нидерланды и Италия сохранили лишь по одной команде в ЛЕ, и именно противостояние «Аякса» и «Ромы» можно назвать центральным в четвертьфинальной стадии. Российским любителям футбола оно может быть особенно интересно, ведь обслужит первую встречу Сергей Карасёв.

Амстердамцы заняли третье место в группе ЛЧ и вылетели в ЛЕ. При этом в плей-офф второго по значимости еврокубка они выступают в девятый раз. Четыре года назад команда даже дошла до финала, где уступила МЮ.

В свою очередь, римляне впервые в истории пробились так далеко в ЛЕ. В плей-офф они поочерёдно выбили из борьбы два бывших коллектива своего главного тренера Паулу Фонсеки — «Брагу» и «Шахтёр», одержав четыре победы. «Аякс» также обошёлся без потерь в противостояниях с «Лиллем» и «Янг Бойз».

Правда, пройти дальше «Роме» будет непросто из-за настоящей эпидемии травм. Так, с «Аяксом» с большой долей вероятности не сыграют сразу три центральных защитника Жуан Жесус, Мараш Кумбулла и Крис Смоллинг. Из-за серьёзных кадровых проблем в последних матчах Серии А на данной позиции вынужден был действовать номинальный полузащитник Брайан Кристанте, что не замедлило сказаться на результатах. Во встречах с «Пармой», «Наполи» и «Сассуоло» римляне набрали лишь одно очко и опустились на седьмое место в Серии А.

Также команде точно не помогут дисквалифицированный правый защитник Рик Карсдорп и травмированные Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян и Стефан Эль Шаарави. Особенно ощутима потеря армянина, который является настоящим мозгом коллектива.

Свои проблемы есть и у «Аякса». В преддверии первого четвертьфинального матча ЛЕ Эрик тен Хаг остался сразу без двух основных вратарей. Андре Онана получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а опытный Мартен Стекеленбург — повреждение колена. В матче Эредивизи с «Херенвеном» его пост занял 21-летний Кьелл Шерпен. «Аякс» выиграл (2:1), а молодой голкипер пропустил один мяч. Также, вероятно, на поле не сможет выйти основной центральный защитник Дейли Блинд.

И всё-таки (если верить статистике) амстердамцы являются фаворитами — по крайней мере первой части противостояния. Дома они выиграли уже десять матчей подряд в рамках ЛЕ и в случае очередного успеха повторят рекорд турнира «Севильи». Правда, итальянские команды «Аякс» на своём поле не обыгрывал с декабря 2002-го. Причём тогда коллектив из Нидерландов также оказался сильнее «Ромы» в рамках второго группового этапа ЛЧ — 2:1. Та победа помогла хозяевам выйти в четвертьфинал.