12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА

11 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и один клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подали заявки на лицензирование на европейские кубки следующего сезона.

По информации «РБ Спорт», заявки на еврокубковые лицензии подали ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Ростов», «Химки», «Краснодар» и «Ахмат», а также «Крылья Советов».

Сообщается, что заседание комиссии по лицензированию УЕФА пройдёт совместно с процедурой лицензирования Российского футбольного союза с 11 по 14 мая.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Победитель РПЛ выйдет в Лигу чемпионов напрямую, обладатель серебряной награды попадёт в квалификацию турнира, бронзовый призёр выйдет напрямую в Лигу Европы, а победитель Кубка России и команда, занявшая четвёртое место в РПЛ, попадут в квалификацию ЛЕ.

Ранее директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе предложил сделать призовой фонд в РПЛ.