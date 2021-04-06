12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА
- Reuters
По информации «РБ Спорт», заявки на еврокубковые лицензии подали ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Ростов», «Химки», «Краснодар» и «Ахмат», а также «Крылья Советов».
Сообщается, что заседание комиссии по лицензированию УЕФА пройдёт совместно с процедурой лицензирования Российского футбольного союза с 11 по 14 мая.
В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Победитель РПЛ выйдет в Лигу чемпионов напрямую, обладатель серебряной награды попадёт в квалификацию турнира, бронзовый призёр выйдет напрямую в Лигу Европы, а победитель Кубка России и команда, занявшая четвёртое место в РПЛ, попадут в квалификацию ЛЕ.
Ранее директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе предложил сделать призовой фонд в РПЛ.