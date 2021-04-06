Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе предложил сделать призовой фонд в РПЛ

Директор по развитию лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в Восточной Европе Роман Дубов рассказал о возможности реформировать Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт создания призового фонда.

«Что бы мы ни говорили, но в России плавно меняются основные процессы. Десять лет назад никто бы не понял, о чём вообще речь: телеправа, доходы в дни матчей, бизнес вокруг стадиона, академия… Сейчас все понимают, что изменения нужны, что клубам и лиге надо жить по-другому», — цитирует Дубова «Матч ТВ».

По его мнению, государственного финансирования в российском футболе станет меньше.

«Уже сейчас появляются клубы в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с частным капиталом, возникают более простые модели монетизации, мир становится более глобальным. Мне лично кажется, что надо инвестировать в РПЛ, как делает испанская Ла Лига или Английская премьер-лига (АПЛ): большие ТВ-права и большие призовые создают конкуренцию и перспективы для роста. А ещё это отличные условия для инвестиций», — сказал он.

Дубов считает, что если сделать призовой фонд хотя бы $300—400 млн в РПЛ и распределять деньги в зависимости от результата, то выстроится очередь из желающих инвестировать в футбол.

«Деньги на фонд можно собрать за счёт тех же госкомпаний, которые сегодня добровольно-вынужденно субсидируют клубы. Плюс какие-то региональные выплаты. Они будут спонсировать РПЛ или станут её акционерами с прозрачным менеджментом, отчётностью и управлением. Тогда и коррупции будет поменьше, и станет понятен уровень менеджмента в конкурентной борьбе», — добавил он.

Ранее бывший игрок «Тамбова» Рыбин обвинил губернатора Никитина в невыполнении обещаний перед клубом.