«Славия» требует возбудить уголовное дело по факту нападения на Куделу в матче с «Рейнджерс»

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Чешский футбольный клуб «Славия» отправил в шотландскую полицию запрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на защитника команды Ондржея Куделу после ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги Европы с «Рейнджерс».
«Славия» требует возбудить уголовное дело по факту нападения на Куделу в матче с «Рейнджерс»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте клуба. 

«Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Оно было жестоким и осуществлялось в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку. В тексте запроса указаны имена людей, которые были свидетелями инцидента, в том числе представителей УЕФА и тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда», — говорится в заявлении.

Напомним, что главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме по отношению к хавбеку шотландской команды Глену Камаре, а «Славия» объявила на сайте, что Кудела подвергся нападению со стороны Камары.

Ранее Камара рассказал об оскорблениях игрока «Славии» по расовому признаку.

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