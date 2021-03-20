«Славия» требует возбудить уголовное дело по факту нападения на Куделу в матче с «Рейнджерс»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте клуба.
«Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Оно было жестоким и осуществлялось в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку. В тексте запроса указаны имена людей, которые были свидетелями инцидента, в том числе представителей УЕФА и тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда», — говорится в заявлении.
Напомним, что главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме по отношению к хавбеку шотландской команды Глену Камаре, а «Славия» объявила на сайте, что Кудела подвергся нападению со стороны Камары.
Ранее Камара рассказал об оскорблениях игрока «Славии» по расовому признаку.