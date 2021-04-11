Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд» в АПЛ

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Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Шеффилдом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд» в АПЛ
  • © Reuters

Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принёс дубль Александра Ляказетта, забившего на 33-й и 85-й минутах, а также гол Габриэла Мартинелли, отличившегося на 71-й минуте.

«Арсенал» с 45 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с 14 очками — на последнем, 20-м месте.

В других матчах игрового дня «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Бернли» (2:1), а «Вест Хэм Юнайтед» взял верх над «Лестер Сити» (3:2).

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ.

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