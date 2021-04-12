Историческая победа Пракатень и ещё пять золотых медалей: как прошли ЧЕ по тяжёлой атлетике, тхэквондо и гребле

В минувшее воскресенье завершились чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике, тхэквондо и академической гребле. Российские штангисты завоевали в Москве девять медалей, в том числе одну золотую, которую выиграла Дарья Ахмерова. В тхэквондо российские спортсмены одержали четыре победы и выиграли общий зачёт соревнований. Гребчиха Анна Пракатень принесла России первое в истории золото континентального первенства.

Провокационный пост украинского спортсмена

В Москве завершился чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. Для штангистов Старого света турнир стал первым крупным соревнованием с начала пандемии коронавируса и главной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Токио, до которых остаётся чуть больше трёх месяцев. Но болельщикам этот старт также запомнится неоднозначным поведением украинского спортсмена Дмитрия Чумака и его громким высказыванием в Instagram.

Чумак принял участие в весовой категории до 109 кг в составе своей национальной команды, чей приезд в Россию сам по себе стал знаковым событием. Украинские спортсмены не всегда приезжают на соревнования на территории соседней страны. Достаточно вспомнить, что в 2019 году они не выступали на зимней Универсиаде в Красноярске и отказались участвовать в квалификационном турнире чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. В этот раз штангисты всё-таки решили приехать, прислав делегацию из 16 спортсменов.

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Для украинцев турнир в Москве получился весьма успешным — золотые медали выиграли Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак. Четвёртую медаль высшего достоинства, позволившую выиграть общий зачёт, положил в общую копилку Чумак. Он поднял по итогам рывка и толчка 407 кг, показав личный рекорд в сумме, и стал чемпионом Европы в третий раз за карьеру. Стоит отметить, что главный фаворит соревнований, армянин Симон Мартиросян, не взял ни одного веса в толчке, хотя лидировал с большим отрывом после рывка.

Победу Чумак отметил весьма провокационно. Он выложил в своём Instagram пост с картинкой, на которой изображён горящий собор Василия Блаженного и разрушенная Спасская башня московского Кремля. Штангист сопроводил изображение строчками из песни «Москва» группировки «Ленинград».

«Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком», — написал Чумак, добавив также следующий куплет, в котором содержится нецензурная лексика и упоминается президент России Владимир Путин.

В комментариях содержание поста подверглось критике. Пользователи Instagram удивились, что спортсмен так отозвался о городе, где были организованы соревнования, а также посчитали странным, что украинский штангист не стал писать что-либо на своём родном языке. Позднее Чумак опубликовал ещё один пост, на этот раз со своей фотографией, которую сопроводил лаконичной надписью: «Победа нашей команды! Семья, тренер, СК «Эпицентр».

Девять медалей и одна победа россиян

Если сборная Украины выиграла общий зачёт чемпионата Европы, то хозяева соревнований смогли завоевать больше всего медалей. В копилку российской команды легли девять наград, восемь из которых завоевали девушки и только одну — боровшийся с Чумаком в одной весовой категории Тимур Наниев.

Единственную победу одержала Дарья Ахмерова, которая в недавнем прошлом представляла Казахстан. Она подняла 246 кг и стала лучшей в весе до 87 кг. Однако побороться в Токио за олимпийскую медаль она не сможет — она не выполнила условия квалификации.

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Войти в сборную России имеют возможность только Кристина Соболь, Светлана Ершова или Кристина Новицкая, притом что место в команде есть только для одной из них. Первоначально путёвка должна была достаться многократной чемпионке мира Татьяне Кашириной, но из-за продолжающегося допингового расследования выступить в Токио она вряд ли сможет.

Для трёх других кандидаток чемпионат Европы был проверкой, от которой сильно зависело их будущее. Если Новицкая в итоге на старт так и не вышла, оставшись запасной, то Соболь и Ершова постарались проявить себя. Они обе заняли второе место в категориях до 49 и 55 кг. Теперь, по словам главного тренера женской сборной Геннадия Аниканова, больше шансов у 29-летней Соболь, выигравшей своё второе серебро чемпионата Европы.

«Решение, кто в итоге поедет в Токио, будет приниматься примерно за месяц до начала Олимпиады. На сегодняшний день в отсутствие Кашириной выше рейтинг у Соболь, но тут многое будет зависеть от здоровья. Если здоровье позволит, естественно, поедет Кристина. Если нет, то Ершова, скорее всего», — сказал Аниканов ТАСС.

В мужской команде так остро вопрос с представительством на Олимпиаде не стоит. На чемпионате Европы единственную медаль завоевал Тимур Наниев, от которого и ожидался лучший результат. Он выступал в одной категории с Чумаком и занял третье место. От Наниева теперь ждут, что он прибавит к Олимпиаде и сможет претендовать на медаль. Так, по крайней мере, считает главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

«Тимур очень скромный человек, и он скрыл от журналистов то, что у него были проблемы с ногой при подготовке к соревнованиям, у нас даже были сомнения, сможет ли он соревноваться здесь. Он у нас единственный кандидат на Олимпиаду, успешно прошёл рейтинговые турниры. Мы надеемся, что в Токио он сумеет показать результаты на порядок выше, чем здесь. Тимур способен на большее, здесь его сдерживала незалеченная нога. Я очень надеюсь на этого очень скромного и очень трудолюбивого спортсмена. Тимур способен добавить по 10 кг к сегодняшнему результату. И в Токио он поедет биться не за место в пятёрке—шестёрке, а за олимпийскую медаль», — уверен Писаревский.

Триумф тхэквондистов на европейской арене

В эти же дни в Софии прошёл чемпионат Европы по тхэквондо. В составе сборной России на нём выступили все члены олимпийской команды и кандидаты в неё, которым ещё предстоит пройти отбор. Всем им удалось во второй раз подряд выиграть общий медальный зачёт соревнований.

В весовой категории до 80 кг победу одержал Максим Храмцов. На пути к золоту он победил двух действующих чемпионов мира — итальянца Симоне Алессио, выступавшего раньше в более лёгком весе, и представляющего Азербайджан иранца Милада Беиги. Чемпионкой Европы стала также Татьяна Минина (в девичестве Кудашова), которая тоже входит в состав олимпийской команды. В возрасте 23 лет она выиграла уже третье золото на первенствах континента.

У Владислава Ларина, выступающего в самом тяжёлом весе свыше 87 кг, проделать такой же путь не получилось. Он добрался до финала, но уступил в нём всего лишь одно очко белорусскому спортсмену Арману-Маршаллу Силле, недавно отбывшему четырёхлетнюю дисквалификацию за мельдоний. Ещё один будущий российский олимпиец, Михаил Артамонов, выступал в категории до 58 кг, но в число призёров не попал. Пятой российской спортсменкой в Токио через месяц может стать Елизавета Ряднинская, представляющая вес до 49 кг. В Софии 19-летняя спортсменка выиграла бронзу.

Чемпионами Европы также стали Сармат Цакоев (до 68 кг) и Юрий Кириченко (до 87 кг), что позволило повторить результат прошлого турнира в Казани по количеству побед. Также в копилку команды серебро положила Лариса Медведева (до 46 кг), а Вячеслав Бовкун (до 54 кг), Кристина Прокудина (до 62 кг) и Полина Хан (до 73 кг) добавили в неё бронзовые награды.

Историческое золото Пракатень

С 9 по 11 апреля в итальянском Варезе также проходил чемпионат Европы по академической гребле. В этом виде спорта российские спортсмены редко добиваются высоких результатов, однако в этот раз им удалось не просто поучаствовать в розыгрыше медалей, но и отпраздновать историческую победу.

Её автором стала Анна Пракатень, выступавшая в прошлом за Белоруссию. В начале недели она уже соревновалась в Варезе в рамках олимпийского отборочного турнира и завоевала квоту в женской одиночке. Спустя несколько дней ей вновь не было равных, только теперь в споре с ещё более сильными соперницами.

В финале чемпионата Европы Пракатень рано возглавила гонку и на протяжении всей дистанции не подпускала никого к себе, хотя преследовали её такие именитые спортсменки, как чемпионка мира 2017 года Жаннин Гмелин из Швейцарии и серебряный призёр тех соревнований Виктория Торнли из Великобритании. Пракатень выиграла первое в истории России золото в женской одиночке — предыдущий успех был датирован ещё 1973 годом, когда в составе сборной СССР победила литовка Геновайте Рамошкене.

Ещё одну медаль российские гребчихи завоевали в состязании восьмёрок. Как и два года назад, они добрались до финиша третьими. Интересно, что в споре за медаль россиянки смогли обойти сильный экипаж из Великобритании, который пока единственный из Европы смог себе обеспечить поездку на Олимпиаду.