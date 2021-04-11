Российские тяжелоатлеты завоевали девять медалей на ЧЕ в Москве

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Сборная России заняла восьмое место в медальном зачёте чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2021 года, прошедшего в Москве.
Российские тяжелоатлеты завоевали девять медалей на ЧЕ в Москве
  • © Allsport Concepts / Getty Images

По итогам восьми дней соревнований было разыграно 20 комплектов наград.

Россияне завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали: золото в активе Дарьи Ахмеровой (до 87 кг), серебро у Кристины Соболь (до 49 кг), Светланы Ершовой (до 55 кг), Ольги Тё (до 59 кг) и Яны Сотиевой (до 76 кг), бронзовыми призёрами стали Тимур Наниев (до 109 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Анастасия Романова (до 76 кг) и Дарья Рязанова (до 87 кг).

Победу в медальном зачёте одержала сборная Украины — четыре золота, одно серебро и одна бронза. Второе место заняла команда Болгарии (3 — 3 — 1), а третье — сборная Армении (2 — 2 — 4).

Ранее сообщалось, что украинский тяжелоатлет опубликовал провокационный пост после победы на ЧЕ в Москве.

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