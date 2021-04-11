Жена украинского штангиста: гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио

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Жена украинского штангиста Дмитрия Чумака Алиса Чумак поздравила мужа с победой на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве.
Жена украинского штангиста: гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио
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  • © dmitryichumak

«Мой муж, я и дети безумно гордимся тобой. Чуть не родила третьего, но ты чемпион! И в третий раз доказал это. Гимн нашей страны особенно приятно звучит в городах Москва и Токио», — написала Алиса Чумак на своей странице в Instagram.

Сборная Украины по тяжёлой атлетике завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали и лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Ахмерова завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике в категории до 87 кг.

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