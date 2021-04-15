Побег из дома, отсутствие образования и ранение в лицо: 50 лет назад родился олимпийский чемпион в марафоне Тугване

15 апреля 50-летний юбилей отмечает южноафриканский бегун Джозайя Тугване. В историю лёгкой атлетики он вошёл как спортсмен, переживший невероятно много трудностей на пути к своему главному достижению — марафонской победе на Олимпиаде в 1996 году. В детстве будущий чемпион работал пастухом и не имел возможности учиться, а уже будучи бегуном пережил вооружённое нападение, которое едва не лишило его шанса выступить на Играх.

Будущий олимпийский чемпион Джозайя Тугване родился в маленьком фермерском городке Бетале 15 апреля 1971 года. Дата эта, впрочем, является условной — долгое время у спортсмена не было никаких документов, которые бы подтверждали его личность. Сам он говорил, что родился на три года раньше, но официальным годом рождения принято считать всё-таки 1971-й.

Детство Тугване нельзя было назвать счастливым. Довольно рано семью покинул отец, а в четыре года мальчика бросила и мать, оставив на попечение бабушки и дяди. У дяди была своя ферма, и маленький Джозайя стал пасти его скот. В школу ребёнок не ходил, поэтому он так и не научился ни читать, ни писать. Даже став известным спортсменом, он оставался неграмотным.

Когда Джозайе исполнилось 16 или 17 лет (сам он точно не знает), он сбежал с фермы дяди, не желая всю оставшуюся жизнь быть пастухом. В соседнем городе он устроился на работу садовником к одной женщине и однажды увидел, как по дорогам бегают спортсмены из местного легкоатлетического клуба. Тугване захотел к ним присоединиться и побежал рядом в своих обычных ботинках.

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Бегунов тренировал Джоб Махлангу. Он сразу увидел в юноше большой потенциал и первым делом купил ему подходящую для бега обувь. Махлангу стал поддерживать Тугване и тренировать его, а заодно устроил в шахту уборщиком. Для этого, правда, молодому человеку понадобились документы, которых у него никогда не было. Чтобы получить паспорт, личность Джозайи должны были подтвердить его родители, о которых он уже много лет ничего не слышал. Тогда он нашёл семью с такой же фамилией, которая согласилась помочь оформить документы, — без этого небольшого обмана обойтись было нельзя.

Довольно рано Тугване изъявил желание бегать марафоны. Махлангу долго колебался, стоит ли столь молодого и неопытного спортсмена выставлять на такую длинную дистанцию, но всё-таки включил его в свою команду на соревнования в Сан-Сити в 1991 году. Джозайя с первой же попытки смог добежать до финиша и при этом занял пятое место. В это время в ЮАР заканчивалась эпоха апартеида, и страна получила возможность снова участвовать в Олимпийских играх — перед Джозайей и другими южноафриканскими спортсменами открылись новые перспективы.

В 1992 году Тугване выступил на чемпионате ЮАР по марафону и занял четвёртое место. Его должны были включить в команду в качестве запасного, но вместо него в Барселону полетел спортсмен, занявший седьмое место. Джозайя воспринял это как сигнал о том, что нужно набираться опыта, чтобы в следующий раз уже точно оказаться в команде. Уже в следующем году он выиграл национальный марафон в Претории, а в 1995-м о нём узнало всё марафонское сообщество после красивой победы в Гонолулу. Тугване с самого начала задал такой темп, который смог поддерживать только суперзвезда тех лет Бенсон Мася из Кении, но и он сдался прямо перед финишем.

На заработанные за победу деньги он смог купить себе поддержанную машину. Как оказалось, эта покупка едва не стоила ему жизни.

В феврале 1996 года Джозайя выиграл чемпионат ЮАР и получил возможность поехать на Олимпийские игры в Атланте — для безграмотного уборщика из южноафриканской провинции это было исполнением мечты. Спустя несколько дней Тугване проезжал вечером по дороге и подобрал двух попутчиков. В какой-то момент один из них достал пистолет и потребовал ключи от машины. Джозайя оказал сопротивление, и тогда злоумышленник выстрелил — пуля попала в мягкую часть подбородка и оставила кровоточащую рану. Тугване выпрыгнул из машины и сильно повредил спину. В тот момент он едва мог ходить, а ведь до Олимпиады оставалось всего пять месяцев.

На выручку бегуну пришли в офисе шахты — они оплатили реабилитацию и наняли физиотерапевта. Джозайя, чьё лицо теперь «украшал» длинный шрам, смог спустя три недели вернуться в форму и отправиться на сборы. Во время них у Тугване были ещё обнаружены гнилые зубы, которые пришлось срочно удалять.

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В тот год в марафонском беге не было явных фаворитов, которые могли бы в одиночку выиграть гонку. К тому же в Атланте была сильная жара и высокая влажность. Это вынудило участников марафона бежать большую часть дистанции единой группой, экономя силы для финиша. Лишь после 30 км пелотон стал стремительно сокращаться, и в лидерах остались всего три спортсмена — Тугване, южнокореец Ли Бон Джу и кениец Эрик Вайнайна.

Они продолжали держаться вместе до появления на стадионе, когда Джозайя всё-таки решил ускориться. Соперники вовремя среагировали и сократили дистанцию от южноафриканца, но он всё равно оставался первым. До последнего момента не было ясно, кто же одержит победу. В итоге Тугване первым пересёк линию финиша, выиграв всего лишь три секунды у Ли Бон Джу — никогда ещё в олимпийском марафоне не было такого маленького разрыва.

Джозайя стал первым темнокожим южноафриканцем, выигравшим олимпийское золото. До него марафонцы из Африки не побеждали вот уже 28 лет. Своё золото Тугване посвятил Нельсону Манделе, которому он был благодарен за освобождение своей страны от апартеида. История бывшего пастуха и садовника, не умевшего читать и пережившего разбойное нападение, стала украшением Олимпиады в Атланте.

В следующем году Джозайя взял марафон в Фукуоке, попутно установив личный рекорд (2:07:28), после чего его карьера пошла на спад. Некоторое время он ещё выигрывал забеги, но всё менее и мене престижные. В 2000 году Тугване занял 20-е место на Олимпийских играх в Сиднее, а на двух следующих чемпионатах мира не смог финишировать. В последний раз он вышел на старт в 2009 году, после чего завершил карьеру.