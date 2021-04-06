Последствия коронавируса: КНДР отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио

Сборная КНДР не выступит на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Она отказалась от участия в соревнованиях из-за опасений за безопасность своих спортсменов на фоне пандемии коронавируса. Северная Корея стала первой страной, снявшейся с Олимпиады в Токио. Её представители — действующие обладатели десяти медалей чемпионатов мира в олимпийских видах спорта, в том числе двух золотых.

КНДР стала первой страной, отказавшейся от участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа этого года. Официальной причиной названы опасения за здоровье спортсменов в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято на сессии национального олимпийского комитета страны 25 марта.

«На заседании Олимпийский комитет КНДР обсудил предложения своих членов и решил не участвовать в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19», — сказано в заявлении комитета.

До этого ещё ни одна страна не объявляла о том, что снимается с соревнований в связи с пандемией коронавируса. Без учёта КНДР в Олимпийских играх в Токио смогут принять участие 205 стран, состоящих в Международном олимпийском комитете (МОК).

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По официальным данным, в КНДР не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В стране закрыты границы и приняты различные меры по борьбе с заболеванием, действующие с начала прошлого года. В конце марта посольство России в КНДР сообщало, что на территории государства действуют «беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения».

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выражал надежду, что КНДР выступит на Олимпийских играх в Токио. Он рассматривал это событие как возможность для дальнейшего диалога между двумя странами, а также как шанс для КНДР наладить отношения с Японией и США.

По состоянию на начало апреля спортсмены из КНДР прошли квалификацию в восьми видах спорта: в боксе, борьбе, лёгкой атлетике, настольном теннисе, прыжках в воду, спортивной гимнастике и стрельбе. Предварительный состав команды Северной Кореи включал 16 человек. Также у страны были шансы отобраться в дзюдо, тяжёлой атлетике и прочих дисциплинах, где список участников определяется ближе к началу Олимпийских игр.

Если рассматривать результаты северокорейских атлетов на последних чемпионатах мира по летним видам спорта, то они являются действующими обладателями двух золотых, четырёх серебряных и четырёх бронзовых медалей в олимпийских видах программы. При этом один комплект бронзовых наград они выиграли совместно с Южной Кореей в женских командных соревнованиях по настольному теннису. Фаворитами в споре за золото Олимпиады в Токио могли бы быть Лим Джон Сим и Пак Ён Ми, в 2019 году ставшие чемпионками мира в тяжёлой атлетике и вольной борьбе. На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро спортсмены из КНДР завоевали два золота, три серебра и две бронзы.

В прошлом КНДР уже неоднократно отказывалась от участия в Олимпийских играх. Она получила право состязаться в 1957 году, но на летних соревнованиях воспользовалась им только спустя 15 лет. Также страна отказалась от участия в Играх в 1984 и 1988 годах. В первом случае Северная Корея бойкотировала состязания в Лос-Анджелесе вместе с социалистическим блоком стран, а во втором — отказалась от приезда в соседний Сеул после провала переговоров о совместном проведении Олимпиады.

При этом в 2018 году КНДР принимала участие в зимних Олимпийских играх, прошедших в южнокорейском Пхёнчхане. Она не только прислала команду из 22 спортсменов, 12 из которых вошли в объединённую женскую сборную Кореи по хоккею, но и делегацию болельщиков и официальных лиц во главе с Ким Ё Чжон, сестрой Ким Чен Ына. Соревнования проходили на фоне потепления отношений между двумя странами.

Сообщения об отказе КНДР от участия в токийской Олимпиаде появились менее чем через неделю после того, как стало известно о подаче совместной заявки Северной и Южной Кореи на проведение летних Игр в 2032 году. Администрация Сеула уведомила МОК о намерении организовать соревнования вместе с Пхеньяном. Лидеры двух стран достигли соответствующей договорённости ещё в сентябре 2018 года.

Однако проведению Олимпиады в двух корейских столицах может помешать февральское решение МОК о том, чтобы считать приоритетной заявку австралийского Брисбена. В Южной Корее выразили сожаление в связи с таким поспешным решением и призвали комитет продолжить переговоры с другими странами до окончательного утверждения столицы Олимпиады-2032.