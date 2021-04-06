Вяльбе рассказала о медальном плане на ОИ-2022

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла детали медального плана национальной команды на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Вяльбе рассказала о медальном плане на ОИ-2022
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«После Олимпиады каждая федерация подаёт в министерство спорта целевую комплексную программу. На основании этой ЦКП выделяются деньги на следующие четыре года. Это один большой документ, в котором ты пишешь, что необходимо для получения результата. Там написано, что мы собираемся делать, куда ездить, что нам необходимо. И там, безусловно, есть ежегодный медальный план на четыре года. Сейчас ЦКП до 2022 года есть и у нас, и в министерстве спорта России. Что там написано? То же самое, что было на этом чемпионате мира. Одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Вяльбе назвала лыжника Большунова гением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить