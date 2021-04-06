Вяльбе рассказала о медальном плане на ОИ-2022

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла детали медального плана национальной команды на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«После Олимпиады каждая федерация подаёт в министерство спорта целевую комплексную программу. На основании этой ЦКП выделяются деньги на следующие четыре года. Это один большой документ, в котором ты пишешь, что необходимо для получения результата. Там написано, что мы собираемся делать, куда ездить, что нам необходимо. И там, безусловно, есть ежегодный медальный план на четыре года. Сейчас ЦКП до 2022 года есть и у нас, и в министерстве спорта России. Что там написано? То же самое, что было на этом чемпионате мира. Одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Вяльбе назвала лыжника Большунова гением.