Легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за допинг

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Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать олимпийских чемпионов бегунью Наталью Антюх и прыгуна в высоту Андрея Сильнова на четыре года за использовании допинга.
Легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за допинг
  • Андрей Сильнов
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Дисквалификация спортсменов отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты, которые были показаны Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года соответственно, будут аннулированы. 

Антюх является чемпионкой Игр-2012 в Лондоне, а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 в Афинах в беге на 400 м с барьерами. Сильнов является чемпионом Игр-2008 в Пекине. 

Ранее сообщалось, что олимпийских чемпионов Антюх и Сильнова заподозрили в допинге на основании доклада Макларена.

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