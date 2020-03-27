Олимпийских чемпионов Антюх и Сильнова заподозрили в допинге на основании доклада Макларена

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Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) заподозрила олимпийских чемпионов бегунью Наталью Антюх и прыгуна в высоту Андрея Сильнова в использовании допинга на основании доклада Ричарда Макларена.
Олимпийских чемпионов Антюх и Сильнова заподозрили в допинге на основании доклада Макларена
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба AIU, под подозрение также попали метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Окончательное решение по делам спортсменов примет Спортивный арбитражный суд (CAS).

Антюх является чемпионкой Игр-2012 в Лондоне и бронзовым призёром Олимпиады-2004 в Афинах в беге на 400 м с барьерами. Сильнов является чемпионом Игр-2008 в Пекине. В активе Соболевой, в прошлом уже дисквалифицированной за допинг, серебро зимнего ЧМ-2006 в Москве. На счету Кондратьевой золото командного ЧЕ-2015 и серебро Универсиады-2013.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА.

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