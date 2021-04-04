Губернатор Кировской области прокомментировал обрушение крыши спорткомплекса во время детского забега

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев прокомментировал обрушение крыши, произошедшее во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике в Кирове.
Губернатор Кировской области прокомментировал обрушение крыши спорткомплекса во время детского забега
  • РИА Новости

«По факту происшествия в легкоатлетическом манеже «Вересники», где случилось разрушение кровли, я дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку случившегося. Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые на тот момент находились на соревнованиях, нет. Учитывая снежную зиму и перепады температур этой весной, я также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона. Детали произошедшего в ближайшее время обсудим с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство региона арендует здание манежа, для незамедлительного принятие мер реагирования», — говорится в сообщении, размещённом в Instagram чиновника.

Крыша манежа «Вересники» обрушилась во время забега детей 2010 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Кирове во время детских соревнований по лёгкой атлетике рухнула крыша спорткомплекса.

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