В Кирове во время детских соревнований по лёгкой атлетике рухнула крыша спорткомплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ГУ МЧС по Кировской области. Спортивное мероприятие проходило в спорткомплексе «Вересники», в забеге участвовали дети 2010 года рождения.
По факту случившегося Следственный комитет России по Кировской области в настоящее время проводит проверку. На место происшествия выехала группа следователей.
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