CAS сократил срок дисквалификаций легкоатлетов Ухова, Галицкой, Кондаковой и Школиной

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил сроки дисквалификации российских легкоатлетов Ивана Ухова, Екатерины Галицкой, Юлии Кондаковой и Светланы Школиной.
CAS сократил срок дисквалификаций легкоатлетов Ухова, Галицкой, Кондаковой и Школиной
  • AFP

Об этом сообщается на официальном сайте CAS. В результате рассмотрения апелляций суд снизил срок дисквалификации Ухова, Школиной и Кондаковой с четырёх лет до двух лет и девяти месяцев. Срок отстранения Галицкой был сокращён до трёх лет.

В феврале 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам расследования под руководством Ричарда Макларена признало Ухова, Галицкую, Кондакову и Школину виновными в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за допинг.

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