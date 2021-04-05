Победа над болезнью и соперниками: какие спортсмены участвовали в Олимпийских играх после излечения от рака

Японская пловчиха Рикако Икээ смогла отобраться на домашнюю Олимпиаду в Токио после того, как почти год боролась с лейкемией. 20-летняя спортсменка первоначально надеялась выступить на Играх в 2024 году, но уже сейчас получила право попасть в национальную команду. Истории атлетов, которые выступили на главных спортивных соревнованиях после победы над раком — в материале RT.

Рикако Икээ (плавание)

Два года назад мир плавания потрясла страшная новость — молодой и подающей надежды японской пловчихе Рикако Икээ поставили диагноз лейкемия. В тот момент ей было всего 18 лет, но она уже была одной из лучших спортсменок в Азии и выигрывала медали чемпионата мира на короткой воде. Девушке пришлось пройти тяжёлые курсы химиотерапии.

К счастью, лечение дало результат, и уже через год Икээ смогла вернуться к тренировкам в бассейне. После возобновления спортивной карьеры она говорила, что будет стремиться попасть на Олимпиаду в 2024 году, и совсем не помышляла о том, чтобы успеть подготовиться к домашним соревнованиям в Токио. Но после того, как пандемия коронавируса отсрочила их на один год, у неё появился шанс побороться за медали перед родными болельщиками.

На чемпионате Японии, проходящем в эти дни, Икээ этим шансом воспользовалась. Она выиграла золото в плавании на 100 метров баттерфляем. Хотя её результата не хватило для того, чтобы отобраться именно в этой дисциплине, она получила право как минимум стартовать в комбинированной эстафете 4 × 100 метров. В следующие дни Икээ постарается пройти отбор в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем.

Мартен ван дер Вейден (плавание)

В истории плавания уже был случай, когда спортсмену удавалось вылечиться от лейкемии, а затем не просто попасть на Олимпийские игры, но и победить. Речь идёт о голландце Мартене ван дер Вейдене. В 2001 году он узнал о диагнозе, когда уже одержал несколько побед на национальном уровне и принял участие в чемпионатах мира и Европы. Спустя два года ван дер Вейден излечился и продолжил выступать, добиваясь всё новых и новых успехов.

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Своих главных спортивных побед голландец добился в 2008 году. Он выиграл чемпионат мира по плаванию на открытой воде на дистанции 25 км, а спустя три месяца принял участие в первом розыгрыше олимпийских наград в марафонском плавании. Ван дер Вейден приплыл первым к финишу 10-километровой дистанции и на этом закончил свою карьеру.

Ещё до ухода из спорта ван дер Вейден стал активно заниматься благотворительностью и собирать средства для финансирования борьбы с раком. В 2018 году он предпринял попытку проплыть безостановочно 200 км по голландским каналам, и это стало событием национального масштаба, к которому было приковано внимание всей страны. Тогда пловцу не удалось закончить дистанцию, но он всё равно собрал €5 млн. В следующем году он вновь предпринял такую же попытку и на этот раз добился своей цели, попутно заработав уже €6,1 млн, которые были пожертвованы на исследования онкологических болезней.

Эрик Шанто (плавание)

Ещё одним пловцом, завоевавшим золотую олимпийскую медаль после победы над раком, стал американец Эрик Шанто. В 2008 году всего за неделю до национальных отборочных соревнований у него был обнаружен рак яичка. Но вместо того, чтобы срочно начать лечение, он решил не отказываться от своей мечты и продолжить соревноваться. Шанто прошёл квалификацию в плавании на 200 метров брассом и поехал на Олимпиаду в Пекин. Там он побил личный рекорд, но не прошёл дальше полуфинала.

По возвращении домой Шанто всё-таки лёг на операционный стол, и ему удалили поражённый орган. Уже следующим летом он снова начал выступать на высшем уровне и стал вице-чемпионом мира в своей профилирующей дисциплине, а также завоевал золото в комбинированной эстафете и бронзу в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

В 2011 году Шанто уже не был так силён в личных заплывах, но он по-прежнему был частью команды, которая уверенно брала золото в эстафете. Его взяли и на следующую Олимпиаду в Лондоне, где ему был доверен этап в предварительном заплыве. В финале американцы заняли первое место, и Шанто стал олимпийским чемпионом.

Джейк Гибб (пляжный волейбол)

Американскому волейболисту Джейку Гиббу пришлось дважды услышать от врачей, что он болен раком. В первый раз это произошло в 2002 году, когда у него было обнаружена меланома на левом плече. После удаления опухоли Гибб продолжил выступать и принял участие в турнире по пляжному волейболу на Олимпиаде 2008 года, где дошёл до четвертьфинала.

Спустя два года Гибба ждало новое потрясение. Его допинг-тест показал повышенный уровень тестостерона, что могло свидетельствовать либо о применении стероидов, либо о раке яичка. Правдивым оказался второй вариант. Первоначально Гиббу прописали три курса химиотерапии.

К счастью, столь радикальное лечение не понадобилось. Гибб не только поправился, но и вскоре вернулся на площадку и вновь вошёл в восьмёрку лучших на Олимпиаде в Лондоне. Сейчас Гиббу 45 лет, но он по-прежнему играет в пляжный волейбол на высшем уровне и имеет прекрасные шансы попасть на уже четвёртую Олимпиаду.

Марио Лемьё (хоккей)

Одним из эпизодов в карьере знаменитого Марио Лемьё была борьба с лимфомой Ходжкина. О своей болезни канадский нападающий узнал в январе 1993 года, когда играл за «Питтсбург Пингвинз». В тот момент он всерьёз претендовал на то, чтобы побить невероятные рекорды Уэйна Гретцки по голам и очкам за сезон, но был вынужден взять паузу, чтобы пройти курс лучевой терапии.

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Лечение заняло два месяца и быстро привело к положительному результату. В последний день терапии Лемьё присоединился к команде, которая проводила матч со своим самым принципиальным соперником «Филадельфия Флайерз». Лемьё был встречен чужими болельщиками бурной овацией и смог забросить шайбу и сделать передачу.

После выздоровления Лемьё больше не выигрывал Кубок Стэнли, который до этого покорялся его команде дважды. Но в 2002 году в возрасте 36 лет он получил свой первый и единственный шанс выиграть Олимпиаду. Лемьё стал вторым бомбардиром в сборной Канады и помог ей одержать первую за 50 лет победу.

Фил Кессел (хоккей)

Ещё более быстрым выздоровлением может похвастаться хоккеист Фил Кессел. В 2006 году он начал карьеру в НХЛ, подписав контракт с «Бостон Брюинз», но практически сразу ему пришлось взять паузу — 11 декабря сообщили, что у американского нападающего был обнаружен рак яичка.

К счастью, быстрое хирургическое вмешательство позволило уже спустя пять дней объявить о победе над раком. Восстановление и набор формы заняли меньше месяца, так что Кесселу пришлось пропустить всего лишь 11 игр регулярного чемпионата. Он продолжает играть в НХЛ до сих пор и за это время дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбург Пингвинз». А в 2010 году Кессел в составе сборной США стал серебряным призёром Олимпийских игр.

Лэнс Армстронг (велоспорт)

История Лэнса Армстронга является, пожалуй, самым известным случаем труимфального возвращения в спорт после победы над раком. К 1996 году он успел выиграть чемпионат мира, принять участие в двух Олимпиадах и войти в элиту шоссейный велогонок. Но в октябре у Армстронга был обнаружен рак яичек, который быстро поразил другие органы, в том числе головной мозг. По мнению врачей, вероятность выжить с таким диагнозом была довольно низкой.

Но Армстронг прошёл курс химиотерапии, который заставил болезнь отступить. Менее чем полгода спустя он вновь приступил к тренировкам, а в следующие годы совершил невозможное — одержал семь побед подряд на «Тур де Франс». Это могло бы быть одним из величайших достижений в спорте, но спустя несколько лет стало известно, что Армстронг систематически употреблял допинг и добивался своих побед именно благодаря ему. Все его результаты вскоре после выздоровления были аннулированы. Армстронг был также лишён бронзовый медали, которую завоевал на Олимпийских играх в 2000 году.