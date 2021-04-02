Главный тренер сборной России по прыжкам в воду обеспокоена отменой Кубка мира в Японии

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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила большую обеспокоенность из-за новости об отмене Кубка мира в Токио.
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду обеспокоена отменой Кубка мира в Японии
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Конечно, это очень неприятная для нас новость. Мы готовились, намеревались выступить в Японии максимально сильно. В этом сезоне всё складывается так, что у наших спортсменов вообще нет международных стартов за исключением майского чемпионата Европы, который должен состояться в Будапеште. И мы, естественно, очень надеемся на то, что сумеем выступить хотя бы там. Но Кубок мира — это совершенно особенная история, возможность увидеть олимпийский бассейн, опробовать снаряды. Понятно, что в сознании очень многих людей отмена столь важных соревнований — тревожный звоночек. Очень хотелось бы надеяться, что наш главный старт в Токио всё-таки в этом году состоится», — сказала Моисеева RT.

Ранее сообщалось, что Кубок мира по прыжкам в воду в Токио отменят из-за коронавируса.

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