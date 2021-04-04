Четвёртый дубль Соболева, второй автогол Маслова и красивый мяч Махатадзе: как «Спартак» обыграл «Ростов» в РПЛ

«Спартак» на выезде обыграл «Ростов» в рамках 24-го тура РПЛ. Подопечные Валерия Карпина позволили сопернику открыть счёт, но быстро отыгрались благодаря второму автоголу защитника Павла Маслова в последних трёх встречах, а спустя пять минут красивый мяч забил Георгий Махатадзе. Однако набрать очки хозяева не смогли. Главным героем противостояния стал нападающий красно-белых Александр Соболев, который оформил четвёртый дубль в текущем розыгрыше чемпионата страны и помог своей команде переломить ход матча.

Принципиальный матч для Карпина

Московский «Спартак» в марте набрал отличный ход. Красно-белые одержали три победы подряд в РПЛ над «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом» с общим счётом 13:3 и поднялась на второе место в турнирной таблице. Однако в 24-м туре подопечных Доменико Тедеско ждало, возможно, самое серьёзное испытание на данном отрезке — игра с «Ростовом».

С одной стороны, жёлто-синие после возобновления сезона не демонстрируют выдающихся результатов. С другой, они по традиции регулярно отбирают очки у десятикратного чемпиона России, особенно на домашнем стадионе. Тенденция только усилилась после прихода спартаковца Валерия Карпина на пост главного тренера. Под его руководством ростовчане в семи матчах добились четырёх побед при одной ничьей и двух поражениях. В частности, красно-белые проиграли оппоненту два последних матча в РПЛ, а встреча на «Открытие-Арене» в конце 2019-го завершилась разгромом — 1:4.

В преддверии очередного противостояния хозяева представили атмосферный ролик, в котором Карпин, а также несколько его подопечных предстали в образах персонажей сериала «Острые козырьки».

Вдобавок «Ростов» в кои-то веки подошёл к матчу практически в идеальном составе. От повреждений оправились Кенто Хасимото, Максим Осипенко и Павел Мамаев. Первые попали в стартовый запас, а вот последний остался в запасе.

В свою очередь, Тедеско не мог рассчитывать на Илью Кутепова, Алекса Крала и Эсекьеля Понсе. В результате в опорной зоне расположились Роман Зобнин и Наиль Умяров. А в нападение, как и в игре с «Уралом», вышли Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Яркий первый тайм

Уже первый тайм подарил болельщикам настоящее зрелище. Обе команды не стремились отсиживаться в обороне и делали ставку на быстрые атаки, пытаясь заполнять свободные зоны в чужой обороне. Первые 20 минут у соперников ушли на разведку. Футболисты действовали с максимальной самоотдачей, а вот опасных моментов и ударов практически не было.

Зато потом они посыпались как из рога изобилия. Раскрыл игру гол Виктора Мозеса. В этом эпизоде стоить отметить великолепную игру Умярова, который в центральном круге вышел победителем из единоборства, сохранил мяч и выдал своевременную передачу на ход нигерийцу. В свою очередь, легионер возле чужой штрафной легко ушёл от Николая Пояркова и пробил в ближний угол. Экс-спартаковец Сергей Песьяков мог выручить свою команду, если бы не рикошет от пытавшегося спасти ситуацию Хайтама Алеесами.

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Однако красно-белые недолго вели в счёте. Другая команда на их месте попыталась бы успокоить ход матча, но гости по традиции шли вперёд и не успевали возвращаться в оборону, а соперник их за это наказывал. Вдобавок в очередной раз не повезло Павлу Маслову. На 27-й минуте защитник молодёжной сборной России пытался прервать передачу от Дмитрия Полоза на партнёра, но лишь срезал мяч в свои ворота и отметился вторым автоголом в трёх последних матчах РПЛ.

Спустя всего пять минут подопечные Тедеско пропустили второй гол, и вновь не обошлось без грубой индивидуальной ошибки. Айртон не сумел прервать подачу на Полоза с левого фланга, пропустив снаряд между ног. С первым ударом нападающего справился Александр Максименко, однако футболист «Ростова» вернул себе мяч и сделал передачу под удар ворвавшемуся в штрафную Георгию Махатадзе, который с рикошетом от штанги отправил снаряд в ближний угол.

Но «Спартак» будто не заметил этого и продолжил идти вперёд большими силами, да и у хозяев начали заканчиваться силы. В результате на 44-й минуте красно-белые всё-таки отыгрались. Причём соавтором гола выступил уже упомянутый Алеесами. На этот раз он не сумел прервать подачу с левого фланга на Соболева и лишь подправил мяч оппоненту на голову. Так форвард сборной России забил 11-й мяч в текущем сезоне РПЛ. Любопытно, что москвичи в первом тайме нанесли в два раза больше ударов, чем соперник (десять против пяти), но оба выстрела «Ростова» в створ закончились взятием ворот Максименко.

Преимущество «Спартака» после перерыва

Вторые половины встреч «Ростов», как правило, проводит хуже, чем первые, и отчётный матч не стал исключением. Хотя, вернувшись на поле, хозяева провели пару быстрых атак. В ходе одной из них Али Соу едва не вышел один на один с Максименко, но вратарь вовремя сократил расстояние и первым добрался до мяча.

А дальше инициативой безраздельно владел «Спартак». Давление красно-белых становилось всё серьёзнее. До поры с атаками соперника справлялся Песьяков. В частности, он спас команду после не самого удачного удара Ларссона в ближний угол и мощного выстрела Мозеса из-за пределов штрафной.

Однако на 58-й минуте бессилен оказался и он. Промес выполнил отличную подачу с углового, а Соболев, опередив соперника, отправил мяч в створ головой. Таким образом, он забил 12-й мяч, оформив четвёртый дубль в сезоне и сократив отставание от лидирующих в гонке бомбардиров Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы до одного точного удара.

Правда, тут же красно-белые едва не остались без Самуэля Жиго. Француз, пытаясь сдержать прорыв Понтуса Альмквиста у края штрафной, уронил шведа на газон, а тот в падении случайно ударил ему шипами по лицу. Сразу стало понятно, что повреждение защитника носит достаточно серьёзный характер. На поле даже пришлось вынести носилки. Тедеско же начал готовить к выходу на замену Илью Гапонова. Однако Жиго всё-таки сумел продолжить игру и ушёл с поля лишь за десять минут до окончания основного времени.

Но это не дало «Ростову» никакого преимущества. Команда по инерции пыталась идти вперёд, но раз раз за разом натыкалась на острые контратаки соперника, а сил на то, чтобы вернуться назад, не было. Скорее гости могли увеличить преимущество в счёте, чем хозяева отыграться.

Карпин пытался освежить игру с помощью замен. Сначала он выпустил на поле Армина Гиговича, а на 77-й минуте бросил в бой сразу троих футболистов: Дениса Терентьева, Хорена Байрамяна и Мамаева. Жёлто-синие перестроились на схему 4—2—3—1.

Однако это команде не сильно помогло. В концовке у неё даже не получилось организовать финишный навал, хотя подопечные Тедеско тоже устали и вдобавок лишились основного центрального защитника. Несмотря на это красно-белые сражались за каждый мяч и шли до конца во всех эпизодах. С ними на поле будто находился главный тренер, который чудом не получил карточку от главного арбитра Павла Кукуяна.

В итоге «Спартак» выстоял и одержал четвёртую победу подряд в РПЛ, а отставание от «Зенита» сократилось до одного очка. Правда, петербуржцы имеют игру в запасе — свой матч 24-го тура с «Химками» они проведут в понедельник.