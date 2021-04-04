В матче «Тамбов» — ЦСКА был установлен рекорд РПЛ по количеству назначенных пенальти

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Матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» — ЦСКА (1:2) было назначено четыре 11-метровых удара.
В матче «Тамбов» — ЦСКА был установлен рекорд РПЛ по количеству назначенных пенальти
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Первыми в матче пробивали пенальти футболисты «Тамбова». Свой удар реализовал Артём Архипов. Впоследствии к «точке» подходили игроки ЦСКА Никола Влашич, Саломон Рондон, которые также были точны. На 64-й минуте матча был назначен очередной пенальти в ворота «Тамбова», однако на этот раз Влашич не сумел переиграть вратаря соперников.

Как сообщает «Матч ТВ», четыре назначенных пенальти в одном матче — рекордный показатель в истории РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Виталия Мешкова.

Ранее ЦСКА добыл волевую победу над «Тамбовом» в первом матче Олича.

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