ЦСКА добыл волевую победу над «Тамбовом» в первом матче Олича

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл ФК «Тамбов».

Встреча, проходившая на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.

Первый мяч в матче был забит игроком «Тамбова» Артёмом Архиповым. ЦСКА ответил голами Николы Влашича и Саломона Рондона. Все три мяча были забиты с пенальти.

Для ЦСКА это был первый матч под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

Армейцы набрали 43 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» располагается на последней строчке, имея 13 очков.

Ранее Олич заявил, что не считает «Тамбов» лёгким соперником для дебюта.