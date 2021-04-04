ЦСКА добыл волевую победу над «Тамбовом» в первом матче Олича
- @fctambov68
Встреча, проходившая на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.
Первый мяч в матче был забит игроком «Тамбова» Артёмом Архиповым. ЦСКА ответил голами Николы Влашича и Саломона Рондона. Все три мяча были забиты с пенальти.
Для ЦСКА это был первый матч под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.
Армейцы набрали 43 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» располагается на последней строчке, имея 13 очков.
Ранее Олич заявил, что не считает «Тамбов» лёгким соперником для дебюта.