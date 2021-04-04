Олич заявил, что не считает «Тамбов» лёгким соперником для дебюта

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

«У нас была вчера лишь первая тренировка. Все футболисты были готовы тренироваться, но она была перед самой игрой, потому не много удалось сделать. Лёгкий соперник для дебюта? Я не считаю так. Я уважаю каждого противника. Это самый опасный противник. Если же я буду думать так, как вы, то и футболисты будут думать так. Это не очень хорошо», — заявил Олич в эфире «Матч Премьер».

41-летний хорватский специалист проводит свой первый матч в качестве главного тренера ЦСКА.

Ранее бывший тренер «Штутгарта» пополнил штаб Олича в ЦСКА.