Шесть побед подряд, один пропущенный мяч, тактическая революция: почему «Локомотив» при Николиче не хуже, чем при Сёмине

После возобновления футбольного сезона «Локомотив» можно назвать лучшей командой России. Железнодорожники одержали пять побед подряд в РПЛ и вплотную приблизились к зоне Лиги чемпионов, а также вышли в четвертьфинал Кубка страны. Причём в этих играх красно-зелёные забили 14 мячей и пропустили только один. Также главный тренер клуба Марко Николич решился на тактическую революцию и по-новому раскрыл многих своих подопечных. Почему «Локомотив» при сербском специалисте играет не слабее, чем при Юрии Сёмине, — в материале RT.

Победная серия

Конец 2020 года получился для «Локомотива» крайне неудачным. Железнодорожники не только заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, хотя дважды сыграли вничью с «Атлетико», но и потерпели два поражения подряд в РПЛ и опустились на девятое место в турнирной таблице. Особенно болезненным получился разгром в Краснодаре — 0:5. На тот момент казалось, что Марко Николичу не суждено доработать сезон, тем более что в клубе сменилось руководство и пригласивший серба Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора.

Однако после зимней паузы команда буквально преобразилась. В первенстве России она одержала пять побед подряд с общим счётом 11:1 и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов. При этом красно-зелёные набрали очки не только в матче с уступающими в классе командами («Арсенал» — 3:0, «Уфа» — 1:0, «Ротор» — 2:0), но и оказались сильнее прямых конкурентов (ЦСКА — 2:0 и «Сочи» — 3:1). Также действующий серебряный призёр РПЛ пробился в четвертьфинал Кубка страны, разгромив «Тамбов» (3:0).

В первую очередь за эти успехи болельщики должны благодарить тренера, который провёл великолепную работу на сборах. Главное, его подопечные отлично физически готовы. Это было заметно ещё по февральской встрече с армейцами, в которой они просто перебегали соперника, особенно в первом тайме.

Но если во второй половине этой игры «Локо» отдал инициативу ЦСКА и едва не пропустил, то в других, напротив, находил в себе дополнительные ресурсы и дожимал оппонентов. Ворота «Арсенала» железнодорожники трижды поразили после 70-й минуты, а «Уфе» победный мяч забили на 80-й. Да и «Ротору» с «Сочи» они тоже забивали в концовке. Регулярно срабатывают и замены Николича. Так, Фёдор Смолов дважды отличился после выхода со скамейки. А Эдер в Уфе и Виталий Лисакович в Волгограде отмечались результативными передачами, едва появившись на поле.

Смелые тактические решения

Впрочем, если бы коллектив мог похвастать только отличной функциональной готовностью, это не вызвало бы такого восхищения у болельщиков и экспертов. Тренерский штаб также пошёл на серьёзные тактические перестроения, и все идеи, как ни странно, сработали. В первую очередь Николич в центре поля перестроил игру на излюбленный ромб. И даже отсутствие Дмитрия Баринова и Антона Миранчука не помешало ему сделать это довольно успешно.

В отсутствие последнего серб решил использовать на позиции «десятки» правого вингера Рифата Жемалетдинова. Это перестроение изначально выглядело достаточно рискованным, но в итоге полностью себя оправдало. Полузащитник продемонстрировал, что помимо хорошей техники и скорости способен отдать точную своевременную передачу. Как результат, после возобновления сезона футболист набрал шесть баллов за результативность (2 + 4), причём в матче с «Сочи» оформил ассистентский хет-трик. Теперь вытеснить его из основы будет крайне непросто даже Миранчуку.

Также Николич не побоялся с первых матчей доверить место в основе 19-летнему воспитаннику клубной академии Максиму Мухину. Именно он, а не Гжегож Крыховяк или Даниил Куликов занял крайне важное место опорника. Со своей работой юный футболист, несмотря на возраст, справляется на отлично. Он с большим отрывом лучший в команде по среднему количеству отборов за матч (4,1) и второй по числу перехватов (2,1). С виду достаточно субтильный юноша выполняет огромное количество черновой работы и развязывает руки паре инсайдов. Прогресс Мухина заметили даже в главной команде страны. Станислав Черчесов не только вызвал опорника на сбор, но и выпустил его на замену в концовке тяжелейшей игры со Словенией.

В свою очередь, Крыховяк только выиграл от перевода на позицию «восьмёрки». Первое время при Николиче поляк, сосредоточившийся на разрушении, практически перестал забивать. Однако после возобновления сезона эта проблема оказалась решена. Гжегож отметился четырьмя голами и отдал одну результативную передачу. Теперь легионер с семью точными ударами вместе с Миранчуком делит первое место в командной гонке бомбардиров текущего сезона.

Новая схема «Локо» настолько хорошо зарекомендовала себя, что ей решил воспользоваться даже Черчесов. Матчи со Словенией и Словакией сборная России проводила с ромбом в середине поля, причём на позиции «десятки», как и в клубе, располагался Жемалетдинов, а не, например, Алексей Миранчук, выступающий в Серии А.

Надёжная игра в обороне

Успешными оказались и другие эксперименты Николича. Так, место на правом фланге обороны он после травмы опытного Владислава Игнатьева доверил не Дмитрию Живоглядову, а номинальному фланговому нападающему Дмитрию Рыбчинскому. В результате тренерский штаб получил достаточно цепкого и работоспособного игрока на этой позиции, который всегда готов поддержать атаку. Правда, иногда его приходиться страховать, но с этой задачей справляется Ведран Чорлука либо Мухин.

Наконец, Франсуа Камано серб перевёл на позицию нападающего и сразу же получил результат. Гвинеец, который крайне некомфортно чувствовал себя на левом краю, в атаке буквально раскрылся. Легионер забил «Тамбову» в Кубке, оформил дубль в важнейшем матче РПЛ с «Сочи» и отдал результативную передачу на Крыховяка в дерби с ЦСКА.

Если африканцу понадобилось некоторое время на адаптацию, то Пабло с ходу стал важнейшим звеном команды. Он быстро наладил взаимодействие с Чорлукой и демонстрирует игру на уровне лучших центральных защитников РПЛ. В среднем за матч бразилец выигрывает 2,3 верхового единоборства и совершает 3,5 перехвата. По этому показателю он лучший в «Локомотиве». Более того, именно через Пабло начинается большая часть атак железнодорожников. В среднем он выполняет 70,3 передачи за игру — больше, чем кто-либо из партнёров, 87,2% из них точные.

Как результат, с латиноамериканцем в обороне подопечные Николича практически перестали пропускать. В шести матчах во всех турнирах соперники лишь раз поразили ворота москвичей. Это удалось сделать «Сочи». Ещё один показательный момент: после возобновления сезона Маринато Гилерме лишь в одном матче чемпионата пришлось совершить больше двух сейвов. В дерби с ЦСКА он выручил партнёров шесть раз.

Самому натурализованному бразильцу надёжность Пабло и Чорлуки помогла вернуть уверенность в себе, которая была утеряна после ошибок в конце 2020-го и разгрома в составе сборной России в Сербии. В новом году в активе Гилерме пять «сухих» встреч. Это помогло ему выйти на первое место по данному показателю в текущем сезоне РПЛ (11 игр).

Важно отметить, что уверенность в себе вновь обрёл не только вратарь, но и весь «Локомотив». На команде не могла не сказываться война между фанатами и Кикнадзе, в ходе которой клуб практически остался без поддержки. Перестановки на руководящих постах наконец успокоили ситуацию и позволили болельщикам, как и футболистам, вновь сосредоточиться на игре.

Правда, календарь у железнодорожников крайне непростой. В оставшихся шести турах им ещё предстоит принять «Спартак», «Ростов» и «Динамо», а также на выезде помериться силами с «Зенитом». И лишь в матчах с «Тамбовом» и «Уралом» красно-зелёные должны набирать шесть очков.

Для сравнения: петербуржцы помимо «Локо» из претендентов на попадание в еврокубки встретятся лишь с испытывающим серьёзные проблемы «Краснодаром» и с «Сочи», который коллектив из Северной столицы регулярно обыгрывает. «Спартак», кроме противостояний с «Ростовом» и железнодорожниками, ждёт только дерби с ЦСКА, тогда как остальные соперники красно-белым вполне по силам.

Вдобавок подопечных Николича 7 апреля ждёт тяжелейший четвертьфинальный матч Кубка России с «Сочи». Однако не исключено, что даже не самый простой календарь не помешает поймавшим кураж и отлично готовым москвичам включиться в борьбу за чемпионство.

Любопытно, что в прошлом сезоне «Локомотив» после 24 туров имел в своём активе 47 баллов, тогда как в текущем — 43. А в позапрошлом, когда командой ещё руководил Юрий Сёмин, — те же 43. И осенью красно-зелёные на фоне выступления в ЛЧ также испытывали проблемы. Но сербу первые же полноценные сборы помогли решить их и вывести подопечных на новый уровень.