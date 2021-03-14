Дубль Камано, гол Смолова и три результативные передачи Жемалетдинова: как «Локомотив» обыграл «Сочи» в 22-м туре РПЛ

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ и догнал соперника в турнирной таблице. Третью подряд победу в чемпионате железнодорожникам принёс оформивший дубль Франсуа Камано, который отличился в конце первого тайма и в начале второго. Точку на 88-й минуте поставил вышедший на замену Фёдор Смолов. При этом все три голевые передачи записал на свой счёт Рифат Жемалетдинов.

Серьёзные потери «Сочи»

22-й тур оказался богат на важные противостояния в рамках борьбы за медали и попадание в еврокубковую зону. В субботу, 13 марта, «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби и поднялся на второе место, воспользовавшись осечкой ЦСКА.

А в воскресенье, 14 марта, «Локомотив» принимал «Сочи». И если в прошлом сезоне команды решали принципиально разные задачи в национальном первенстве, то в этом южане стали одним из главных открытий. Мало того, к матчу в Москве подопечные Владимира Федотова подошли, опережая соперника в турнирной таблице. Гости занимали четвёртую строчку, а хозяева — только шестую.

Правда, ранее коллектив Марко Николича успел немного поправить своё положение, одержав победы над ЦСКА и «Арсеналом» с общим счётом 5:0. В случае же очередного успеха красно-зелёные могли догнать «Рубин» и «Сочи» и до трёх баллов сократить отставание от третьего места.

И все шансы на это у москвичей были, ведь южане приехали в столицу без нескольких лидеров. Мозг коллектива Кристиан Нобоа и один из лучших бомбардиров Антон Заболотный пропускали игру из-за перебора жёлтых карточек, а Никита Бурмистров, забивший пять мячей в текущем сезоне РПЛ, — из-за удаления в концовке матча с «Ростовом».

В результате место Нобоа в центре поля занял 20-летний Данил Пруцев, который, как правило, выходит на замену, а на острие расположился Марко Дуганджич.

Николич, в отличие от Федотова, мог рассчитывать на всех, кроме Антона Миранчука и Зе Луиша. Даже Фёдор Смолов вернулся в строй и забил победный мяч в Туле в предыдущем туре. Тем не менее россиянин остался на скамейке, а тренерский штаб по сравнению с последней игрой сделал лишь одну перестановку в составе. Отбывший дисквалификацию капитан Ведран Чорлука заменил в центре обороны Мурило.

Важный гол «Локомотива»

Учитывая потери соперника, неудивительно, что «Локомотив» начал матч активнее. На первых минутах хозяева буквально подавили гостей высоким прессингом и пытались создать перегруз на правом фланге, пользуясь медлительностью левого центрального защитника Ивана Миладиновича.

Постепенно интенсивность спала, но железнодорожники всё равно продолжали владеть мячом. К 20-й минуте их перевес в данном компоненте достиг невероятных 69%. «Сочи» о позиционных атаках не помышлял и лишь изредка предпринимал контрвыпады.

Однако преимущество подопечных Николича не приводило к созданию опасных моментов. Долгое время они даже не могли довести дело до удара по воротам Сослана Джанаева. Да и проникнуть внутрь штрафной оппонента Франсуа Камано и Виталию Лисаковичу удавалось редко, хотя белорус в нескольких эпизодах демонстрировал фирменный дриблинг.

Ближе к середине первого тайма игра выровнялась. Теперь уже южане гораздо чаще оказывались на чужой половине поля и даже имели перспективные моменты. Так, по истечении получаса встречи Артур Юсупов с линии штрафной пробил в руки Маринато Гилерме. Следом Дуганджич с близкой дистанции отправил мяч на трибуны.

Нулевая ничья казалась вполне логичным итогом первой половины матча. Однако на 42-й минуте «Локомотиву» неожиданно удалось выйти вперёд. Рифат Жемалетдинов великолепной разрезающей передачей обнаружил брешь между Михой Мевлей и Миладиновичем и вывел Камано один на один с Джанаевым. Гвинеец свой шанс не упустил и спокойно перебросил голкипера.

«Сочи» моментально мог сравнять счёт благодаря грубейшей ошибке Пабло. Бразилец после заброса в направлении собственных ворот не оставил мяч Гилерме, а отвёл его в сторону прямо на Жоаозиньо. Натурализованный бразилец, как и Камано, попробовал переиграть вратаря, но совсем немного не попал в створ.

Упущенные моменты «Сочи»

После перерыва у гостей не было иного выхода, кроме как идти вперёд, и хозяева с удовольствием пользовались этим. Как и в недавнем матче с ЦСКА, они раз за разом убегали на чужую половину поля и врывались в свободные зоны в обороне соперника.

И уже на 56-й минуте данная тактика принесла свои плоды, причём гол получился похожим на мяч Гжегожа Крыховяка в ворота армейцев. Жемалетдинов великолепным кроссом нашёл на левом крае штрафной Камано, перебросив Ивана Новосельцева, а нападающий, сделав паузу, пробил под опорную ногу защитнику. Джанаев в данной ситуации был пойман на противоходе и спасти команду не смог.

Казалось, вопросы об исходе противостояния сняты, но «Сочи» моментально удалось вернуться в игру. Если Жоаозиньо в конце первого тайма простил соперника, то Юсупов свой момент не упустил. После подачи с правого фланга и скидки Дуганджича полузащитник с лёту точно пробил в дальний угол.

Тут же южане сделали замену для усиления линии атаки. Вместо подуставшего Дуганджича на поле вышел невысокий, но быстрый Максим Барсов, призванный убегать за спины медлительным Чорлуке и Пабло.

Николич ответил двойной заменой. Лисаковича в атаке заменил Смолов, а Даниила Куликова —Дмитрий Живоглядов. При этом свежий футболист занял привычное место на правом крае обороны, а Рыбчинский поднялся чуть выше. Чуть позже вместо него в игру вступил Дмитрий Баринов.

Так «Локомотив» окончательно забетонировал центр поля, но «Сочи» всё же удалось организовать некое подобие финального штурма, и сопернику пришлось пережить с десяток неприятных минут. В одном из эпизодов Пабло лишь в последний момент заблокировал удар Барсова из пределов штрафной, а в другом форвард сам чудом не попал по мячу, находясь на линии вратарской.

Окончательно успокоил гостей гол Смолова. Всё тот же Жемалетдинов подхватил мяч на своей половине поля и протащил его практически до чужой штрафной, после чего отдал передачу на партнёра. Фёдор же великолепным ударом с линии штрафной поставил точку в противостоянии. В свою очередь, Жемалетдинову удалось оформить ассистентский хет-трик.

Таким образом, «Локомотив» одержал третью победу подряд в РПЛ и теперь занимает четвёртое место.