Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч РПЛ с «Ротором»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ротором» из-за систематических судейских ошибок против команды.

«Не так давно я говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Хачатурянц вместе с Дюковым потихонечку расчищают болото. Но Лапочкин решил дать бой этому «хорошему» направлению и показать себя во всей красе. Я близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? В прошлом году «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов — отняли около десяти очков. Я не знаю, кто там бьётся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить их из зоны еврокубков, потом туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть. Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги сэкономят. Они уже не вылетят, очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать? Знаю точно, что идёт серьёзное обсуждение того, чтобы в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьёзнейшего решения по итогам этого матча», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Ростов» проиграл «Химкам» в матче 22-го тура РПЛ со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, назначение которого вызвало немало споров. Во втором тайме на пенальти претендовали уже ростовчане, однако арбитр принял решение в пользу подмосковного клуба.

Ранее арбитр Федотов выразил мнение, что судейство матча «Ростов» — «Химки» повлияло на исход встречи.