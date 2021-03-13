Арбитр Федотов считает, что судейство матча «Ростов» — «Химки» повлияло на исход встречи

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Ростов» (1:0).
Арбитр Федотов считает, что судейство матча «Ростов» — «Химки» повлияло на исход встречи
  • © fckhimki.com

«Пенальти в ворота «Ростова» был назначен неправильно. Мирзов, пытаясь ударить по воротам, увидел ногу защитника «Ростова» и сам об неё ударил свою ногу, в результате упал. Именно Мирзов — инициатор контакта. Следовало продолжить матч. На 74-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Химок» — Полоз играл в мяч, а защитник хозяев попал ему ногой по голеностопу. Судья Лапочкин продолжил игру, а VAR, где свой первый матч работал Сиденков, не вмешался. «Ростов» вчера просто убили. Были три ключевые ошибки судей, повлиявшие на результат», — заявил Федотов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в судейский комитет РФС после матча РПЛ с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить