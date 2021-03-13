Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Ростов» (1:0).

«Пенальти в ворота «Ростова» был назначен неправильно. Мирзов, пытаясь ударить по воротам, увидел ногу защитника «Ростова» и сам об неё ударил свою ногу, в результате упал. Именно Мирзов — инициатор контакта. Следовало продолжить матч. На 74-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Химок» — Полоз играл в мяч, а защитник хозяев попал ему ногой по голеностопу. Судья Лапочкин продолжил игру, а VAR, где свой первый матч работал Сиденков, не вмешался. «Ростов» вчера просто убили. Были три ключевые ошибки судей, повлиявшие на результат», — заявил Федотов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в судейский комитет РФС после матча РПЛ с «Химками».