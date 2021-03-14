Романцев: матч «Динамо» — «Спартак» был похож на такой свежий весенний футбол

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал победу команды над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч был похож на такой свежий весенний футбол, от чего мы, честно говоря, уже давно отвыкли. Без пауз, затяжек — меня это порадовало. Смотрелась игра на одном дыхании. Много, конечно, ошибок было, но это из-за большого желания. Ошибки — они ведь с обеих сторон, необязательные. Но самое главное, что игра закончилась, что не всегда бывает, справедливо — выиграл сильнейший с таким счётом, насколько сейчас «Спартак» сильнее «Динамо», — приводит слова Романцева Sport24.

Он отметил, что такая игра команд настроила его оптимистично, относительно ситуации с падением России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Динамо» и «Спартак» играли так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать — не с грандами, конечно, но с клубами вроде «Динамо» Загреб и «Янг Бойз» можно. Все мы надеемся, что сейчас мы на самом дне и ниже уже не упадём. Да и вообще — после любого падения начинается если не взлёт, то подъем однозначно», — добавил специалист.

«Спартак» на «ВТБ Арене» победил «Динамо» со счётом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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