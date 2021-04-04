Шалимов: Мусаев сдался, видимо, ему было стыдно смотреть Галицкому в глаза

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал отставку Мурада Мусаева после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мурад Мусаев ушёл сам. Если мы берём этот момент, то сам Сергей Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, «Краснодар» даже не искал никакого нового тренера. Клуб явно не собирался убирать Мурада», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

По мнению тренера, до конца сезона «Краснодар» будет искать наставника либо в качестве исполняющего обязанности, либо на постоянной основе.

«Мурад Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Сергей Галицкий посмотрел и всё понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений», — сказал он.

Встреча с грозненским «Ахматом» проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками — на 11-й позиции.

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