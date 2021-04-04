Источник назвал главных кандидатов на пост главного тренера «Краснодара»

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является наставник казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». К 33-летнему белорусскому специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с экс-тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в «Краснодаре» прошлой осенью, когда клуб попал в кризис. Помешать переговорам с данным специалистом могут дружеские отношения Сергея Галицкого с владельцем казахстанского клуба Кайратом Боранбаевым, который не хочет расставаться с главным тренером своей команды.

Ранее Орлов заявил, что не считает Гончаренко идеальным кандидатом на смену Мусаеву в «Краснодаре».